Entrano i concessionari autorizzati al Mercato Ortofrutticolo in via Montepellegrino a Palermo per fare uscire le derrate alimentari per la distribuzione a tutta la filiera.

È assolutamente esclusa e proibita ogni attività di compravendita all’interno del mercato. A controllare lo svolgimento delle operazioni gli agenti del reparto mobile della polizia di Stato.

Il mercato ortofrutticolo ha adottato per fare uscire le merci due turni lavorativi, allo scopo di alleggerire le presenze degli operatori. L’elenco con i nominativi per agevolare le operazioni sarà fornito dalla Direzione.

Il primo turno inizia alle 14 e si conclude alle 16.30. Il secondo dalle 17 alle 19.30. Alle 20 l’area del mercato verrà chiusa.

Nel corso delle operazioni saranno effettuati i controlli su tutti coloro che accederanno presso l’area mercatale per verificare il possesso della concessione, la Partita Iva e la corrispondenza della documentazione comprovante il noleggio o l’incarico al vettore per il trasporto delle merci.

Oggi pomeriggio ci sarà il comitato per l’ordine e la sicurezza richiesto dal sindaco Leoluca Orlando per evitare gli assembramenti registrati nei giorni scorsi.