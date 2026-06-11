La dinamica dello schianto

Un violento scontro automobilistico ha coinvolto nella serata di ieri Pier Silvio Berlusconi mentre stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di lavoro. L’amministratore delegato di Mediaset è uscito praticamente illeso dall’incidente, riportando soltanto lievi ferite nonostante la gravità dell’impatto.

L’episodio si è verificato intorno alle 21.30 lungo la strada provinciale che collega Villasanta e Arcore.

La dinamica dello schianto

Secondo quanto emerso, Pier Silvio Berlusconi era alla guida della propria vettura e procedeva in coda ad altri veicoli mentre rientrava dal suo ufficio di Cologno Monzese.

Durante il tragitto, un’automobile proveniente dalla direzione opposta avrebbe perso il controllo mentre accelerava, invadendo improvvisamente la corsia di marcia contraria.

La vettura sarebbe, quindi, finita direttamente sulla traiettoria dell’auto guidata da Berlusconi, provocando uno scontro praticamente frontale.

L’urto è stato particolarmente violento e ha causato la completa distruzione della parte anteriore del veicolo sul quale viaggiava il secondogenito dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

A seguito dell’impatto si sono attivati tutti gli airbag presenti nell’automobile.

Decisivi i sistemi di sicurezza

Nonostante la severità dello schianto, Pier Silvio Berlusconi è riuscito a uscire dall’abitacolo senza conseguenze gravi.

Secondo le informazioni disponibili, la cintura di sicurezza e i sistemi di protezione installati sul veicolo avrebbero svolto un ruolo determinante nel limitare gli effetti dell’incidente.

I soccorritori arrivati sul luogo dello scontro hanno effettuato i controlli sanitari immediati previsti in questi casi.

Gli accertamenti avrebbero evidenziato soltanto lievi ferite.

Nessuna modifica agli impegni in programma

Le condizioni di salute di Pier Silvio Berlusconi non hanno comportato cambiamenti nell’agenda già prevista per la giornata odierna.

Non risultano infatti variazioni agli appuntamenti programmati, compresa la celebrazione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.

L’evento è previsto nella sede Mediaset e coinvolgerà collaboratori e dipendenti del gruppo.