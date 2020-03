A Villafrati si attende l'esito di 100 tamponi

Una donna di 92 anni che si trovava nella Rsa Villa delle Palme di Villafrati è morta all’ospedale Covid di Partinico.

E’ la quarta persone positiva nella casa di cura che muore. In questi giorni i contagiati nella Rsa di Villafrati, diventata zona rossa da martedì sono 74.

Ad essere risultati positivi sono stati 50 anziani e 24 operatori. Si attende ancora l’esito di un centinaio di tamponi.

Sono pronti per le dimissioni dal ‘Covid hospital’ di Partinico, nel Palermitano, 5 pazienti affetti da Covid-19. Tra i pazienti c’è un’anziana di 92 anni, che era ricoverata nella residenza sanitaria assistita di Villafrati, dove si è registrato un focolaio.

La donna non aveva pregresse patologie. “Tutti potrebbero uscire anche subito perché sono clinicamente guariti – spiega il coordinatore medico Vincenzo Provenzano – attendo dalla direzione strategica il via libera per trasferirli, a bordo di ambulanze di contenimento in albergo dove dovranno stare in isolamento per altri 14 giorni monitorati e sottoposti a due tamponi”. Gli altri 4 pazienti sono una coppia, poi uno proveniente da Sciacca e uno da Bagheria.

“E’ un momento particolare per tutti – sottolinea Provenzano – il virus maledetto si può sconfiggere, purtroppo il grande nemico oggi è il panico diffuso e la solitudine dei pazienti. Uno di questi che dimettiamo mi ha chiesto di fare una foto assieme e sono stato molto felice”. “In questo caso – aggiunge Salvatore Di Rosa, direttore scientifico del ‘Covid hospital’ di Partinico – è stata somministrata una terapia di idrossiclorochina, un antivirale, e i classici antivirali, domani contiamo di trasferire i pazienti nella struttura alberghiera, dove saranno assistiti per altre due settimane. A Partinico stiamo lavorando per ampliare la disponibilità dei posti-letto per il ricovero di malati Covid-19, è meglio prepararsi per il picco che tutti prevedono nei primi 15 giorni di aprile”.(ANSA).