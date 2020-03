Coronavirus, trovati in un negozio di alimentari abusivo e in magazzino di apparecchiature audio

Ignazio Marchese di

25/03/2020

La Polizia di Stato ha denunciato quattro persone per non aver rispettato le restrizioni volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Due palermitani di 47 e 55 anni sono stati trovati in un alimentari abusivo in via Antonio Forni a Brancaccio dove c’erano frigorifero contente bibite, un banco vendita, una macchina da caffè, una friggitrice ed altri accessori vari per le preparazioni alimentari. I due sono stati denunciati. Altri due palermitani di 78 e 25 anni sono stati sorpresi invece in un deposito di casse acustiche e apparecchiature audio musicali per auto in via Carlo Pisacane, nonostante le restrizioni per motivi di sanità pubblica in atto. I due soggetti riferivano di aver acquistato da rivenditori e grossisti, i cui scontrini erano tuttavia “sbiaditi tali da risultare illeggibili”. Anche per loro è scattata la denuncia. Il magazzino e tutto il materiale custodito al suo interno sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso ulteriori accertamenti volti alla verifica della provenienza del materiale custodito all’interno del locale.

