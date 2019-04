I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato Carmelo Gennaro 28 anni accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera il giovane è stato sorpreso due giovani a bordo di una Fiat Panda e una Golf Volkswagen.

L’automobilista a bordo della Panda con la targa oscurata in via Valentino Mazzola ha cercato di bloccare i carabinieri per favorire la fuga del guidatore della Golf. I militari sono riusciti a bloccare l’auto e il giovane a bordo della vettura prima di essere bloccato ha lanciato una busta fuori dal finestrino.

Nell’involucro sono stati trovati mezzo chilo di cocaina pura dal valore di 150 mila euro se immessa nel mercato. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche 3 grammi di hashish. In casa dentro un cofanetto di ceramica Gennaro aveva altri sette grammi di hashish.

Il giovane era alla guida senza patente che gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. E’ stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.