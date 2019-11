Bloccato dai militari della compagnia di Monreale

I carabinieri hanno arrestato Pasquale Maffei, 34 anni, napoletano, accusato di detenzione di droga.

Durante un posto di controllo in via Regione Siciliana a Palermo, i militari hanno fermato per eccesso di velocità un’autovettura Citroen C3 mentre si dirigeva verso il centro.

Nel corso della perquisizione nell’auto sono stati trovati nascosti nei pannelli delle portiere 30 chili di hashish.

Il corriere è stato portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli. L’arresto è stato convalidato.