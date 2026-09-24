Un corriere è morto ieri sera nel suo furgone nei pressi dell’albero Falcone in via Notarbartolo a Palermo. L’uomo palermitano di 56 anni è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Aveva consegnato l’ennesimo pacco della giornata quando si è accasciato dentro il mezzo. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e poco dopo sono arrivati anche i parenti che hanno atteso l’arrivo del medico legale e la restituzione della salma per celebrare i funerali.