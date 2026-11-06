L’avvocato Gaetano Armao è stato messo agli arresti domiciliari. L’ordine di custodia è stato emesso dal Gip Giuseppa Zampino, che ha accolto la richiesta della Procura di Palermo.

L’accusa per l’ex presidente della Regione, è di corruzione. La richiesta dei pm riguardava anche altre persone, ma finora si è avuta conferma dell’esecuzione del provvedimento cautelare solo nei confronti dell’ex presidente della Cts, Commissione tecnica specialistica della Regione siciliana.

Agli atti dell’inchiesta ci sono centinaia di intercettazioni e videoriprese in cui sono immortalati presunti scambi di bustarelle. Sotto la lente i permessi ambientali concessi dalla commissione Cts di cui l’ex vicepresidente della Regione Armao è stato presidente.

L’inchiesta è scoppiata a inizio di ottobre e la Procura di Palermo aveva chiesto l’arresto per corruzione. Armao sarebbe stato ripreso in più occasioni dalle “cimici” della polizia mentre intascava mazzette. Agli atti dell’indagine ci sono le immagini del passaggio di soldi avvenuto tra l’avvocato Pierluigi Matta, anche lui indagato, e l’ex vicepresidente. Matta, secondo l’accusa, era il trait d’union tra Armao e gli imprenditori a cui questi faceva favori.

Il denaro (generalmente in tranche fino a 6 mila euro) veniva accreditato con bonifico sul conto del legale come compenso di consulenze mai fatte. Matta poi prelevava una parte dei soldi e li dava ad Armao. Molte delle consegne sono avvenute in auto. Nei frame, inseriti nella richiesta di arresto per Armao e Matta (per altri 6 indagati sono stati chiesti i domiciliari, per una il divieto di dimora) si vede l’avvocato in macchina con l’ex vicepresidente.

Le mazzette sarebbero formalmente risultate compensi incassati da Matta per consulenze legali in realtà mai fatte. L’avvocato avrebbe prelevato il denaro versato con bonifici sul suo conto e l’avrebbe poi consegnato in contanti ad Armao. Le telecamere piazzate dagli inquirenti nell’auto e negli studi di Armao e Matta hanno ripreso diversi passaggi di soldi tra i due. Anche per Matta il gip ha disposto i domiciliari. Dopo la notifica della richiesta di arresto,

Armao, marito dell’ex capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Giusy Bartolozzi, si era dimesso dalla carica di consulente giuridico del governatore siciliano Renato Schifani.

L’ex vicepresidente, pur avvalendosi inizialmente della facoltà di non rispondere, aveva rilasciato spontanee dichiarazioni per respingere l’accusa.

Armao ha sostenuto che non erano mazzette bensì prestiti personali o compensi per consulenze legali e professionali. Tra le mazzette ci sarebbero anche quelle pagate da Zancla della onlus per le cure palliative, pagata – secondo l’accusa – per evitare che la gestione del servizio venisse estesa, così come stabilito da un decreto dell’assessorato regionale alla Sanità, ad altre associazioni.

Oltre agli avvocati Gaetano Armao e Pierluigi Matta, la gip di Palermo Giuseppa Zampino ha ordinato gli arresti domiciliari anche per Luigi Zancla.