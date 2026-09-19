Chiediamo chiarezza per onorabilità delle autoscuole

“Chiediamo per il bene e l’immagine di tutte le autoscuole che lavorano correttamente, auspichiamo ovviamente che venga fatta luce e chiarezza sulle responsabilità e sui fatti oggetto d’indagine”.

Lo dice Rosario Allegra presidente consorzio autoscuole Unasca Palermo in merito all’arresto di Angelo Pizzuto direttore dell’ufficio della motorizzazione civile di Palermo e l’impiegato dell’Aci Ignazio Pepati accusati di corruzioni. Il consorzio autoscuole Unasca Palermo vede iscritte oltre 90 autoscuole distribuite su tutto il territorio della provincia di Palermo.

“Rimaniamo in attesa di conoscere i dettagli di quanto accaduto per custodire l’immagine di tutte quelle autoscuole che lavorano correttamente e secondo i principi di trasparenza e lealtà, per garantire quotidianamente una formazione didattica, teorica e pratica, tale che possa avere come primo fine la sicurezza stradale. – aggiunge Allegra – Ci affidiamo al lavoro degli inquirenti e della procura che si sta portando avanti, sia su questa vicenda, sia su tutto quanto possa sempre ostacolare il corretto lavoro delle autoscuole, attraverso procedure irregolari o illecite.

Confidiamo quindi nel lavoro della magistratura al fine di fare chiarezza e garantire l’attività di tutte quelle Autoscuole che continuano a portare avanti il principio del buon lavoro e della legalità”.