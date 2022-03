La corsa a sindaco di Palermo adesso vede un candidato ufficiale di tutto il Centrosinistra

Miceli accetta la sfida

“Accetto la sfida e sono pronto a candidarmi a sindaco di Palermo: nel pomeriggio convocherò la coalizione che sosterrà la mia corsa a Palazzo delle Aquile”. Sceglie l’agenzia di stampa ANSA Franco Miceli, per sciogliere la riserva. L’architetto, unque, sarà il candidato sindaco di Palermo di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Civica Ecologista e movimenti civici che sostengono la linea progressista.

Ieri l’ultimo via libera ufficiale

Ieri pomeriggio era arrivato il via libera definitivo da parte del M5s dopo un incontro tra il capo del Movimento Giuseppe Conte e i parlamentari e consiglieri comunali. Miceli sta predisponendo un documento con il quale ufficializzerà la sua discesa in campo come candidato.

L’endorserment ripetuto della sinistra

“Franco Miceli può contare sul pieno sostegno di Sinistra Civica Ecologista. Con la sua candidatura a sindaco, la coalizione di centrosinistra si presenta unita e vincente, decisa a scrivere una nuova pagina della storia della nostra città” si legge a stretto giro in un comunicato del coordinamento di Sinistra Civica Ecologista.

Il fronte progressista

“Sinistra Civica Ecologista – si afferma ancora nel comunicato – metterà a disposizione del fronte progressista le sue idee e la sua determinazione a lavorare per assicurare a Palermo servizi degni di una grande metropoli europea, per sostenere uno sviluppo economico che dia lavoro e sicurezza, per accompagnare la transizione ecologica a tutela dell’ambiente e della salute di tutti”.

“Il centrosinistra con Franco Miceli – conclude la nota di Sinistra Civica Ecologista – è l’unica risposta in campo concreta e credibile ai problemi e alle speranze di Palermo, mentre le destre sono divise e dilaniate da uno scontro di puro potere, privo di qualsiasi contenuto”.

Dieci giorni per decidere

Già da qualche giorni ci si chiedeva perchè ritardasse il sì di Miceli9 che una prima volta aveva rifiutato la candidatura. La spiegazione ufficiale è legata proprio all’ultimo passaggio da parte dei 5 stelle che era chiaro ma non era stato ufficializzato