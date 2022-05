I grillini in corsa a Palazzo delle Aquile

Il M5S presenta la lista in vista delle prossime elezioni amministrative di Palermo, fissate per il prossimo 12 giugno. I coordinatori Salvo Siracusa e Steni Di Piazza hanno ultimato infatti i lavori per affinare la squadra di quaranta candidati al Consiglio Comunale. La lista verrà presentata ufficialmente in mattinata, entro il termine ultimo delle ore 12, e sarà capitanata dalla consigliera comunale uscente Concetta Amella. Sul fronte progressista quindi, manca l’ufficialità della sola lista civica a sostegno del candidato sindaco Franco Miceli.

Amella capolista

Come già preannunciato dall’ex capogruppo Antonino Randazzo, a capitanare la lista del M5S saranno i tre consiglieri uscenti. Capolista prescelta è Concetta Amella, componente in questa consiliatura della III Commissione. A seguire Antonino Randazzo e l’attuale capogruppo uscente Viviana Lo Monaco. Profili seguiti da una serie di candidati del mondo civico, con alcune eccezioni. Fra questi risalta Domenico Gambino, volontario della Protezione Civile ed assistente parlamentare all’Ars proprio del movimento. Fabio Valguarnera, sostenitore del fronte progressista e della candidatura di Franco Miceli a sindaco. A seguire professionisti come Massimo Ruggieri, titolare di un’agenzia di viaggi. Rossella Lo Bianco, insegnante e sostenuta dalla deputata regionale Roberta Schillaci. Dolores Bevilacqua, compagna nella vita del giornalista William Anselmo, componente dell’Ufficio Stampa del M5S. Alessandro Franchina, titolare di un’agenzia immobiliare.

I nomi della lista del M5S

Di seguito, la lista completa dei nomi scelti dal M5S. Concetta Amella, Antonino Randazzo, Viviana Lo Monaco, Elisa Androsiglio, Provvidenza Barrovecchio, Michele Bellanca, Fabrizio Bilello, Stefania Bongiovanni, Gaspare Bruno, Vincenza Calcare, Alessio Carvelli, Adriana Ceresia, Giuseppe De Filippi, Emanuele Dispenza, Sonia Fenoaltea, Alessandro Franchina, Domenico Gambino, Antonio Giacalone, Domenica Guglielmino, Agostino Ingrassia, Guglielmo LA Rosa, Rosella Lo Bianco.

E inoltre Viviana Lo Monaco, Patrizia Marasà, Erika Masi, Giuseppe Miceli, Francesco Mondello, Antonino Parisi, Ciro Peluso, Luca Perez, Vincenzo Pizzo, Francesco Prestigiacomo, Antonino Randazzo, Patrizia Romano, Marianna Ruggeri, Massimo Ruggieri, Ubaldo Sanfilippo, Emanuele Siino, Maria Teresa Vacca, Fabio Valguarnera, Francesco Zangara.