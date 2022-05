Il M5S potrà utilizzare il proprio simbolo nel prossimo turno di elezioni amministrative a Palermo. Lo annuncia l’ex capogruppo della compagine pentastellata a Sala delle Lapidi Antonino Randazzo. L’esponente grillino ha incontrato questa mattina l’ex premier Giuseppe Conte e la vice Paola Taverna. Un confronto tenuto nella sede romana del movimento di via Campo Marzio, dove il leader del partito ha firmato i documenti e la liberatoria ufficiale per potere concedere l’utilizzo del contrassegno del M5S.

Randazzo: “Abbiamo l’ok per utilizzare il simbolo M5S”

A commentare la notizia è l’ex capogruppo del M5S Antonino Randazzo. “Ho rappresentato la lista di Palermo nell’incontro tenuto a Roma. E’ un onore avere ricevuto da parte del presidente Conte l’accettazione della richiesta dell’utilizzo del simbolo del M5S“.

“Conte verrà a Palermo in più occasioni”

L’esponente pentastellato ha chiesto all’ex premier di potere partecipare in maniera più attiva alla prossima campagna elettorale. Ciò per sostenere al meglio la sfida del candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli. “Ho chiesto al nostro presidente di venire nel capoluogo siciliano in vista della prossima campagna elettorale. Ho ricevuto segnali positivi da questo punto di vista. Conte si sta organizzando per venire a Palermo non solo una tantum, ma in più occasioni. Ciò per vedere con i suoi occhi le realtà dei quartieri del capoluogo siciliano“.

“Uscenti capolista, ordine non ha importanza”

Possibilità, quella legata all’utilizzo del simbolo, che apre maggiori margini di manovra alla lista pentastellata. “E’ chiaro che la possibilità di utilizzare il simbolo ci dà maggiori possibilità. Adesso c’è l’ufficialità non solo per Palermo, ma anche per comuni quali Messina e Genova”. Una compagine che sarà capitanata da chi ha rappresentato i pentastellati a Sala delle Lapidi negli ultimi cinque anni: Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco. “I tre uscenti saranno capolista – sottolinea l’ex capogruppo Randazzo -. Poi chi sarà prima o dopo non ha importanza”.