Serie di incontri programmata per venerdì 13 maggio

Sinistra Italiana a sostegno della candidatura a sindaco di Palermo di Franco Miceli. Questo sarà il tema della visita del segretario nazionale del partito Nicola Fratoianni, che ha annunciato una serie di incontri prevista per venerdì 13 maggio. Momenti di confronto con la cittadinanza non solo sulle prossime elezioni amministrativfe in programma nel capoluogo siciliano il prossimo 12 giugno, ma anche e soprattutto sui temi all’apice dell’agenda politica italiana. Ad iniziare dal conflitto in Ucraina attualmente in corso.

Fratoianni venerdì a Palermo

Nicola Fratoianni ha infatti annunciato una serie di appuntamenti, finalizzati al sostegno della lista di Sinistra Civica Ecologista. Compagine capitanata a Palermo dall’assessore alla Mobilità uscente Giusto Catania. Fatto che si lega a doppio filo con il bene placet alla candidatura di Franco Miceli come esponente della coalizione progressista di centrosinistra. Un fronte che, oltre alla compagine di Sinistra Italiana, può vantare anche il PD, il Movimento 5 Stelle e il gruppo di Avanti Insieme, i cui esponenti sono stati inseriti all’interno della lista civica dello stesso Miceli.

Un tour palermitano, quello di Nicola Fratoianni, che inizierà alle 11 con l’incontro con la stampa organizzato a Moltivolti. Un’occasione per ribadire anche il proprio appoggio alla candidatura dell’uscente Massimo Castiglia alla presidenza della I Circoscrizione. Dibattito che sarà seguito da un passeggiata all’interno del mercato di Ballarò.

Di pomeriggio, il segretario nazionale si sposterà a Villa Trabia, per presentare il programma della lista Sinistra Civica Ecologista. Due ore e mezza dopo, Fratoianni presenzierà infine alla presentazione di “Una comunità in consiglio”.

I temi dell’agenda politica di Sinistra Italiana

La presenza di Nicola Fratorianni rappresenta un momento di riflessione elettorale nell’ambito delle elezioni amministrative di giugno 2022. Ma sarà anche l’occasione per ribadire i temi caldi e importanti di questo momento. Ciò a partire dal netto no di Sinistra Italiana alla guerra e alla corsa agli armamenti, sostenendo la via diplomatica per la risoluzione della guerra in Ucraina. A questo tema è strettamente collegato il tema dell’energia rinnovabile e sostenibile.