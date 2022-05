Nei prossimi giorni sarà emessa l'ordinanza e posizionata la segnaletica

La giunta comunale ha approvato, la delibera di delimitazione dell’area pedonale di via Divisi, tra via Roma e piazza Rivoluzione a Palermo. Nei prossimi giorni sarà emessa l’ordinanza e posizionata la segnaletica.

Orlando “Straordinario impulso alla vivibilità del centro storico”

“La nostra amministrazione ha dato uno straordinario impulso alla vivibilità della città e del centro storico, grazie all’istituzione di numerose aree pedonali e via Divisi rappresenta l’ennesimo tassello di questo percorso”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando.

Catania “Pedonalizzazione a Palermo è strumento di trasformazione urbana”

Per l’assessore Giusto Catania “la pedonalizzazione di via Divisi completa un percorso che coinvolge una parte importante del centro storico. Con questa scelta si completa un percorso di collegamento pedonale con Piazza Rivoluzione, piazza Croce dei Vostri, Piazza Sant’ Anna e Discesa dei giudici, Piazza Bellini. La pedonalizzazione a Palermo è sempre di più uno strumento di trasformazione urbana”.

A Mondello è entrata in vigore la Ztl

Lo scorso 2 maggio è entrata in vigore il regime di Ztl nell’area del lungomare di Mondello. Resterà attiva fino al 30 settembre. A prevedere la modifica alla viabilità è l’ordinanza 496 dell’11 aprile 2022, che segue quanto statuito nella fase sperimentale avviata lo scorso anno proprio nell’area della borgata marinara. L’atto, in realtà, doveva entrare in vigore già nel periodo pasquale, salvo poi esserci un ripensamento da parte degli uffici comunali.

Non sono mancate però le polemiche, in particolare dal mondo degli operatori economici dell’area di Valdesi, che lamentano una scarsa partecipazione civica rispetto ai confini stabiliti all’interno del provvedimento.

L’ordinanza 496 dell’11 aprile 2022 istituisce la Ztl a Mondello sul tratto che riguarda l’area di viale Regina Elena; via degli Oleandri; viale delle Rose; via Glauco; via Anadiomene e via Circe. Atto che prevede l’instaurazione del doppio senso di marcia su via Principe di Scalea, che diventa punto di riferimento anche per gli itinerari dei bus Amat, stabilendo così delle fermate temporanee valide per il periodo estivo in questione.

Dopo via Teti, in direzione di piazza Mondello, viene istituita una Ztl specifica dalle ore 18 alle ore 24. L’area comprende l’intera area delimitata da via Torre di Mondello, piazza Modello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide).

All’interno delle aree a traffico limitato potranno accedere i veicoli dichiarati esenti dalla normativa. In questa categoria rientrano i velocipedi; ciclomotori e motocicli; mezzi appartenenti residenti e dimoranti; veicoli del trasporto pubblico, delle forze dell’ordine, delle aziende di pubblica utilità, taxi e di persone con disabilità. I mezzi in questione potranno accedere alla velocità massima di 10 km/h. I veicoli destinati allo scarico merci non potranno accedere su viale Regina Elena, ma potranno usufruire di via Principe di Scalea, sostando nelle traverse nei pressi delle attività commerciali in questione.