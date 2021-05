Guerra aperta

La Ztl diurna attiva da giorno 1 giugno nonostante la mozione del Consiglio

nonostante la mozione del Consiglio Igor Gelarda della Lega che ritiene di “estrema gravità” la decisione della giunta

Per Sinistra Comune mozione è “l’ennesimo atto che determinerà confusione in città”

La Ztl diurna del centro storico di Palermo sarà riattivata a partire da giorno 1 giugno e riparte nonostante la mozione approvata dal Consiglio Comunale che ne disponeva lo stop almeno fino al 31 dicembre. È guerra tra consiglieri d’opposizione e giunta palermitana che ha annunciato il nuovo avvio dall’1 giugno.

“Orlando e Catania insensibili al volere dei palermitani”

Ad attaccare la giunta Orlando è Igor Gelarda della Lega che ritiene di “estrema gravità” la decisione della giunta di far ripartire la ztl a giugno nonostante la mozione approvata in consiglio comunale. “Il sindaco Orlando e l’assessore Catania dimostrano, ancora una volta, di restare insensibili alle istanze dei cittadini palermitani, interpretate e fatte proprie dal Consiglio Comunale, che è l’organo democraticamente eletto dai palermitani per rappresentarli”. E Gelarda torna anche a chiedere le dimissioni di Orlando.

Per Sinistra Comune, atto inutile del Consiglio

Secondo Barbara Evola, capogruppo Sinistra Comune a Palazzo delle Aquile, invece, la mozione approvata dal consiglio è “l’ennesimo atto che determinerà confusione in città”. “La Ztlè una misura ambientale – aggiunge – e serve esclusivamente una ragione ambientale per sospenderla: l’incremento del traffico veicolare privato, evidente in questi ultimi giorni, rende obbligatoria l’interruzione della sospensione causato dalla zona rossa e arancione. Inoltre, chi continua a sostenere che più macchine siano un contributo decisivo all’incremento degli affari è rimasto indietro di almeno trent’anni nella visione della città. Oggi anche i commercianti chiedono più aree pedonali, meno automobili e una migliore qualità dell’aria”.

M5S, stop Ztl fino a fine pandemia

“La scelta di riattivare la Ztl diurna a partire dal primo giugno evidenzia il totale scollamento tra l’Amministrazione e la realtà dei cittadini. Nelle scorse settimane, avevamo già chiesto al Sindaco di prorogare la sospensione sino a quando non sarà dichiarata la fine dello stato di emergenza pandemica e di non riattivare la Ztl notturna per tutto il 2021, anche alla luce della lenta e progressiva ripresa delle attività commerciali che risiedono nelle aree coinvolte dal provvedimento”.