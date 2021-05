Polemiche

A Palermo varchi della ztl attivi dal 1 giugno, sospesa ancora quella notturna

Il Comune comunica come fare per mettersi in regola con i pass

Protesta la Lega che parla di schiaffo alla città in sofferenza

Torna la ztl diurna a Palermo. Su disposizione del sindaco, Leoluca Orlando e dell’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, la ZTL centrale diurna sarà riattivata a partire dal 1 giugno 2021. La zona a traffico limitato del centro storico di Palermo sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e resta sospesa la ztl notturna. La decisione della giunta inizia a far sorgere polemiche.

Cosa bisogna sapere

Per i possessori di pass ZTL i giorni di sospensione saranno recuperati ed, entro un paio di giorni, la Sispi invierà comunicazione formale, a ogni singola persona, con la quale sarà ricalcolata la nuova data di scadenza del pass. Lo fa sapere il Comune di Palermo dopo il provvedimento di Orlando e catania che dà il via alla ztl. Le persone che hanno già il pass scaduto, da domani potranno procedere al rinnovo, on-line e cartaceo, con validità a partire dal 1 giugno.

La ztl notturna ancora sospesa

Alla luce dei provvedimenti del Governo nazionale che limitano la circolazione nelle ore serali e notturne, continuano a permanere le ragioni per mantenere sospesa la ZTL notturna. “Con l’avvio della cosiddetta zona gialla – spiega Catania – non sussistono le ragioni per prorogare ulteriormente la sospensione della ZTL, tuttavia si è scelto di emettere un’ordinanza che proroga la sospensione fino al 31 maggio, al fine di promuovere una comunicazione funzionale ed efficace alla cittadinanza”.

E non mancano le polemiche, “Schiaffo ai palermitani”

“È appena arrivata la nota che dal primo giugno verrà riattivata la ZTL, in spregio a quelle che sono le problematiche, enormi, che i palermitani stanno affrontando con il covid – dichiarano il capogruppo della Lega Igor Gelarda e la responsabile lega giovani Elisabetta Luparello. L’ennesimo schiaffo che Leoluca Orlando e Giusto Catania stanno dando a Palermo e ai palermitani. Come Lega abbiamo chiesto che venga sospesa fino alla fine della pandemia la Ztl, ma evidentemente il mondo virtuale in cui vivono Orlando e Catania è diverso da quello reale in cui sono stati costretti a vivere proprio da lui e da altri amministratori incapaci della giunta Orlando. Ci dispiace che questa agonia dovrà durare ancora un anno, sempre che il sindaco Orlando non faccia la saggia scelta di dimettersi prima concludono Gelarda e Luparello “