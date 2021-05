In vista del ritorno in zona gialla

Vivoimpresa Asso Impresa chiede la sospensione della Ztl diurna fino a dicembre

Assoimpresa Vivoimpresa propone l’eliminazione di quella serale in modo definitivo

“Riattivazione a riapertura sarebbe un errore”

Proroga della sospensione della Ztl diurna e notturna e maggiore flessibilità da parte dell’amministrazione comunale nei confronti delle imprese del settore della somministrazione. Queste le richieste che Vivoimpresa Assoimpresa ha fatto in vista dell’ormai ufficiale (ed imminente) ritorno della Sicilia in zona gialla.

In un periodo di grande crisi economica, Vivoimpresa sottolinea che le indiscrezioni su una possibile riattivazione della Ztl (zona a traffico limitato) a Palermo stanno alimentando dubbi e perplessità su quella che sarebbe, come si legge in una nota diffusa dall’associazione “un’azione irresponsabile nei confronti di tutte quelle attività commerciali del centro che per mesi vivranno in un sottilissimo e precario equilibrio”.

La nota prosegue: “Reinserire la ZTL non appena riapriranno le attività significherebbe limitare ulteriormente gli orari di lavoro degli imprenditori già stremati, mettendo in pericolo la sopravvivenza di tantissime famiglie e non vi può essere alcuna scusa che tenga relativamente al traffico o allo smog, anzi riteniamo che incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico in questo periodo sia ancora pericoloso”.

“Sospensione fino a dicembre”

“Pertanto, chiediamo che sia fatta chiarezza da parte del Sindaco Orlando e dell’Assessore Catania riguardo alle reali intenzioni sul tema ZTL nei prossimi 6 mesi (sino a dicembre 2021). Anche tutti i residenti del centro necessitano che sia fatta subito chiarezza sulle intenzioni poiché reputiamo sia impossibile proseguire con continue sospensioni e rinvii. Chiediamo quindi che la ZTL diurna sia sospesa sino a tutto dicembre 2021 per consentire alle imprese di potersi risollevare”.

“La Ztl serale va eliminata definitivamente”

La nota di Vivoimpresa prosegue parlando della Ztl serale, definita punitiva: “La stessa chiarezza va fatta riguardo alla ZTL serale che nei fatti consideriamo punitiva. La Zona a Traffico Limitato serale va eliminata definitivamente senza alcuna sospensione. Essa era un provvedimento che non aveva senso logico se non quello di punire le attività serali del centro ritenute colpevoli di alcuni fenomeni di cattiva movida. Siamo fiduciosi che il Sindaco Orlando e l’Assessore Catania, nel giro di poche ore, possano dare una risposta definitiva e facciano chiarezza sul periodo che va da ora sino a tutto dicembre 2021: le Imprese devono ripartire con serenità sapendo di avere l’Amministrazione Comunale dalla propria parte”.