Per il protrarsi della zona rossa

La decisione di Orlando e Catania per il protrarsi della zona rossa

La sospensione sarebbe scaduta il 26 aprile

Ztl inattiva dal 22 marzo scorso

Sarà prorogata fino a tutto il prossimo 7 maggio la sospensione della Ztl del centro storico della città. Lo hanno deciso oggi il sindaco, Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania. Scelta nata dal protrarsi della zona rossa a Palermo a causa del Covid19. Altre due settimane di stop, dunque, per la zona a traffico limitato che ha suscitato tante proteste soprattutto da parte dei commercianti dell’ampia zona della città. Rimane sospesa anche la Ztl notturna.

La precedente sospensione sarebbe scaduta lunedì

La decisione è arrivata a pochi giorni dalla scadenza sospensoria fissata per lunedì 26 aprile. Quest’ultima frutto di un’altra proroga. In precedenza la sospensione era stata indetta dal 22 marzo al 5 aprile scorsi. La richiesta originaria era partita da alcune associazioni di categoria e alcuni consiglieri comunali.

Ad inizio marzo le proteste dei commercianti

Risale al 2 marzo scorso l’ultima riattivazione della Ztl in centro. A questa seguì una protesta vibrante dei negozianti contrari al provvedimento perché “penalizzante” e giunta in una situazione già precaria. In quell’occasione gli esercenti si diedero appuntamento in piazza Giulio Cesare (di fronte alla stazione centrale), punto da dove la Ztl ha inizio. Le denunce dei commercianti per protestare contro la zona a traffico limitato non si contarono. Tra queste quella di Alfredo Corradino, titolare di una profumeria in via Roma, una delle strade dove vige la Ztl: “Non arriva più gente nei negozi, questo è il problema. Non era il caso di far ripartire la Ztl in questo periodo. Stiamo manifestando sperando che il sindaco ci ascolti. La Ztl ha pesato tantissimo sul nostro lavoro. Abbiamo registrato almeno un 30-40% in meno di fatturato. Da quando è stata istituita la Ztl sono crollati gli incassi”.