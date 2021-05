Approvata la mozione per sospendere la Ztl fino al 31 dicembre 2021

Chinnici “Il consiglio comunale ha dimostrato lungimiranza e senso di responsabilità”

Sarebbe dovuta partire l’1 giugno

Il consiglio comunale ha approvato la mozione per sospendere l’attivazione della Ztl a Palermo fino al 31 dicembre del 2021. Lo annuncia Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale, commentando la mozione approvata in aula che ne sospende l’attuazione.

“La riattivazione della Ztl a Palermo prevista per il primo giugno – ha sottolineato Dario Chinnici – mentre il traffico in città impazzisce per i cantieri a passo di lumaca, è un atto di arroganza politica che danneggerà i commercianti e tutti i palermitani. Il consiglio comunale ha approvato oggi una mozione per sospendere la Ztl fino al 31 dicembre 2021, dimostrando quella lungimiranza e quel senso di responsabilità che evidentemente mancano al sindaco Leoluca Orlando e alla sua giunta”.

La precedente disposizione

Ad inizio settimana, il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, avevano disposto l’attivazione della Ztl centrale dall’1 giugno. La zona a traffico limitato del centro storico di Palermo sarebbe dovuta entrare in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. Resta, ovviamente, sospesa la ztl notturna. Decisione che suscitò un vespaio di polemiche soprattutto tra i commercianti ed esercenti che svolgono attività nella zona a traffico limitato. Ma anche dalle altre forze politiche non mancarono le critiche. La Lega parlò apertamente di “schiaffo ai palermitani”.

Gli imprenditori avevano richiesto la sospensione

A metà maggio gli imprenditori del settore della somministrazione avevano chiesto la proroga della sospensione della Ztl diurna e notturna e maggiore flessibilità da parte dell’amministrazione comunale.

Nello specifico la richiesta era estesa ai prossimi 6 mesi per dare modo alle imprese di risollevarsi vista la grave crisi acuita dagli stop forzati a causa della pandemia. Vivoimpresa chiedeva anche la sospensione definitiva della Ztl serale, definendola punitiva.