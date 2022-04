La struttura torna operativa a due mesi dal rogo

Tutto bene quel che finisce bene: Moltivolti riapre ufficialmente i battenti. La struttura di Ballarò aveva subito un incendio il 30 gennaio scorso. Un rogo che aveva causato danni per oltre 120.000 euro. Poi la solidarietà delle associazioni e dei cittadini hanno contribuito a salvare il locale e i suoi dipendenti. Oltre 1600 le donazioni complessive arrivate in meno di una settimana. Una gara di solidarietà a cui è seguito l’intervento del mondo artistico del capoluogo siciliano. L’inaugurazione avverrà domenica 3 aprile, attraverso una festa che coinvolgerà tutto il quartiere.

Claudio Restivo: “Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato”

A parlare della riapertura della struttura è Claudio Restivo, socio fondatore del locale. L’imprenditore ha tenuto a ringraziare tutti i cittadini che hanno dato il proprio contributo per salvare i lavoratori. “Senza l’aiuto dei cittadini, non saremmo mai riusciti a riaprire. E’ stata un’incredibile ondata di affetto e solidarietà. In soli cinque giorni dall’incendio, abbiamo raggiunto la cifra necessaria per ripartire. Circa 120.000 euro donati da 1600 persone. Una cifra che sembrava lontana dalle nostre possibilità. Oggi siamo pronti a ripartire e siamo insieme alle 35 persone con cui collaboriamo e che per fortuna hanno potuto conservare il loro posto di lavoro”.

Igor Scalisi Palminteri: “La comunità artistica si stringe attorno a Moltivolti”

A guidare la riorganizzazione degli ambiente è stato infatti Igor Scalisi Palminteri, pittore e protagonista di alcuni murales famosi in città, come quello dedicato di recente al giudice Cesare Terranova e Lenin Mancuso. “La comunità artistica si stringe attorno a Moltivolti in questo momento di gioia, così come abbiamo fatto quando è avvenuto l’incendio. Concretamente, ho voluto coinvolgere alcuni artisti ed artiste a donare un’opera alla struttura nell’ottica di un intervento site-specific. Questo ha permesso di creare una piccola squadra. Alcuni interventi sono già presenti, altri verranno mostrati successivamente. E’ un restyling in progress. Questo diventa un momento di condivisione non solo con la comunità artistica ma con tutta la città”.

Giovanni Franco presenta la mostra fotografica

Al restyling si è aggiunta anche una mostra fotografica denominata “Venti Volti”, organizzata da Giovanni Franco e a cui hanno partecipato fotografi come Marcello Troisi, Salvo Gravano ed Igor Petyx. “Questa mostra fotografica è un omaggio che io, Marcello Troisi, Salvo Gravano ed Igor Petyx abbiamo fatto per la riapertura di Moltivolti, struttura distrutta da un incendio. Le mie sono foto relative alla manifestazione “Non una di meno” che si è svolta a Bologna; altre rappresentano momenti di quartiere, fatte da Troisi e Gravano. Igor Petyx invece ha fatto uno spaccato relativo ai volti dei migranti. Le immagini sono esposte quasi tutte, ne mancano soltanto quattro. E’ ancora in work in progress”.