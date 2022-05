L'incontro ai cantieri culturali della Zisa

“Noi potremmo essere ad un passo dalla vittoria. I dati sono molto confortanti e ci dicono che il nostro avversario, ne abbiamo uno solo, perde colpi“. Parla con toni da politico Franco Miceli, che ha riunito gli esponenti di Progetto Palermo ai Cantieri Culturali della Zisa. Un momento per serrare i ranghi, in attesa della riunione di coalizione prevista domani sera ai Candelai. Il candidato del centrosinistra ha lanciato la sfida a Roberto Lagalla, a due settimane dal voto, snobbando invece Fabrizio Ferrandelli.

“Lagalla è in difficoltà”

Presenti tutti i big della lista di Progetto Palermo. Fra questi, le ex candidate a sindaco Valentina Chinnici e Mariangela Di Gangi, nonchè il consigliere uscente Massimo Giaconia e l’ex M5S Giorgio Ciaccio. Durante il suo intervento, tenuto alla presenza degli assessori designati, Franco Miceli si dice convinto dei suoi mezzi nel suo scontro politico con l’ex assessore regionale. “E’ in difficoltà. Gli ho lanciato una sfida pubblica, dichiarando che sono pronto a confrontarmi con lui sui temi importanti, come quello della legalità. Ha rifiutato“. Diniego che, secondo l’architetto, è sintomo di debolezza. “Si limita a dire che sono un avversario inesistente. Tutto questo è sintomo di nervosismo, perchè a loro risulta che il voto potrebbe andare in un’altra direzione”.

“Lagalla avanti? Sondaggi farlocchi”

Miceli muove poi una battuta sui sondaggi usciti nei giorni scorsi che vedono in vantaggio Roberto Lagalla. Opinioni a cui l’esponente di Progetto Palermo non crede molto. “Il sondaggio uscito qualche giorno fa è farlocco. Ha riguardato 748 persone su una piattaforma online, secondo criteri non adeguati e non rappresentativi“.

La riunione di coalizione

L’esponente del centrosinistra, prima di presentare i suoi candidati, dedica poi un pensiero alla riunione di coalizione e alla strategia per vincere nella prossima tornata elettorale. “Lunedì suonerò la carica a tutta la coalizione, agli elettori e alla società civile che ci sostiene. Nulla va lasciato di intentato. Dobbiamo stare fra la gente, convincere gli indecisi. Possiamo vincere e ci sono tutte le coalizioni che tutto questo avvenga”.