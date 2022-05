Il candidato del centrodestra “Grazie ai partiti nazionali che mi sostengono”

“Grazie alla senatrice Licia Ronzulli per l’impegno assunto oggi da Forza Italia rispetto al nuovo accordo col governo per il piano di riequilibrio dei conti del Comune. Sarà un vero e proprio ‘Piano Marshall’ per Palermo”. Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla, a margine della manifestazione elettorale di Forza Italia nel capoluogo siciliano.

“Mai più col cappello in mano per elemosina”

Lagalla ha continuato: “Mai più col cappello in mano per ricevere l’elemosina, così come avvenuto col sindaco Orlando, ma con la schiena dritta. Palermo è la quinta città d’Italia, altre come Torino e Napoli hanno ottenuto somme che si aggirano intorno al miliardo di euro ciascuna, anche noi meritiamo fiducia e rispetto. Il futuro della città passa da questo”.

“Toccherà a noi avviare interlocuzione seria con esecutivo nazionale”

Il candidato conclude: “Il peso specifico sulle scelte del governo delle forze politiche che sostengono la mia candidatura – continua – è un ottimo punto di partenza, toccherà poi a noi avviare un’interlocuzione seria e proficua con l’esecutivo nazionale. Saremo credibili anche perché lo siamo sempre stati e abbiamo le idee chiare sugli investimenti da fare. A differenza dei miei avversari la cosa pubblica l’ho amministrata. E con eccellenti risultati. Ho risanato il bilancio dell’Università, ho evitato il Commissariamento della sanità siciliana e ho investito bene tutti i fondi destinati dell’istruzione regionale”.

La convention di Forza Italia

Gianfranco Miccichè, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, alla presentazione della lista dei 40 candidati al Consiglio comunale di Palermo in vista delle amministrative del 12 giugno, ha commentato piccato per alcuni comportamenti degli alleati. “Mi sono scocciato di certi comportamenti degli alleati, che sorridono quando diamo loro qualcosa e poi ci girano le spalle. Abbiamo candidati di FI in provincia di Palermo e ci troviamo contro nostri tradizionali alleati, che ci si oppongono al solo scopo di farci perdere”.

All’iniziativa di Forza Italia sono presenti anche i senatori Licia Ronzulli, Gabriella Giammanco e Renato Schifani. In sala anche il candidato del centrodestra a sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Ronzulli, “A Palermo una vergogna senza pari”

Presente, come detto, anche la senatrice di Fi Licia Ronzulli. “Le 1.200 bare insepolte al cimitero palermitano dei Rotoli è una vergogna senza pari” ha detto aggiungendo: “Il sindaco uscente Leoluca Orlando ha offuscato i principi di competenza e buona amministrazione”.