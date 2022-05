i malumori sono tanti

In Forza Italia nessuno scontro ma “divisioni fisiologiche” dice Tajani, coordinatore del partito. Tajalni lo dice nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, dopo le vibranti dichiarazioni di Mariastella Gelmini contro Licia Ronzulli, nominata coordinatrice della Lombardia. La Gelmini ha evidenziato la volontà di “sfasciare FI”, da parte della senatrice. Parole che hanno scatenato una tempesta all’interno degli azzurri e con Berlusconi molto irritato per le parole della ministra anche perchè Mariastella Gelmini ha accusato la senatrice e capo della segreteria di Silvio Berlusconi di esercitare un potere assoluto nel partito.

Una faida nata in Sicilia

Ma il primo passo di questa spaccatura è partito dalla Sicilia e proprio Licia Ronzulli era arrivata a Palermo, settimana fa, come inviata di pace. Una pace che non è giunta. Al contrario Gianfranco Miccichè ha sempre sostenuto di avere acquistato un’amica che dopo essersi resa conto della situazione ha condiviso l’impostazione del coordinatore azzurro. Insomma, in Forza Italia il malumore, gli scontri, le rivalità sono all’ordine del giorno.

Tajani stempera, “Tempesta in un bicchiere d’acqua”

Intanto il coordinatore nazionale stempera. “In un grande partito ci sono tante personalità, ma tutte collaborano per il bene comune, come sempre avviene e come avverrà. Vedrete che anche questa si risolverà come una tempesta in un bicchiere d’acqua”. Secondo Tajani, inoltre “Si chiude una porta e si spalancano portoni, spesso. È

un turnover, ed è anche utile ad un partito”. Ma la Gelmini non sembra arretrare. “C’è un problema politico che andrà discusso e affrontato”, perché quello che è successo non riguarda “una Regione qualunque”.

Per la Ronzulli nessuna spaccatura

Per la Ronzulli, intervistata da La Stampa, non vi sarebbe una faida in Forza Italia. “Assolutamente no, stiamo dando prova di forza e di unità. Chi ci racconta divisi vuole male alla nostra forza politica e al nostro Presidente”, dice.

Gianfranco Miccichè fa da “pacere”

Per ridimensionare le accuse di Mariastella Gelmini, proprio a Licia Ronzulli di “portare il partito allo sfascio”, ieri è intervenuto il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè che ha invitato la ministra ad una riflessione comprendendo che “siamo in un periodo nel quale la campagna elettorale è entrata nel vivo ed è comprensibile che frenesia, nervosismo e stanchezza di giornate lunghe e faticose spesso porta a esagerazioni nelle frasi che si dicono e nei toni che si utilizzano come è successo anche a me”. Ma i malumori sono tanti e il clima è difficile, in vista della convention di Napoli di venerdì e sabato dove tutti sono attesi e dove Berlusconi dovrà portare ordine.