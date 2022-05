Il 18 maggio nella sala del cinema De Seta ai cantieri culturali della Zisa

Il progetto biennale Mielolesioni Sicilia ed il ciclo di incontri negli istituti scolastici di Palermo intitolato Scuole che promuovono salute, mercoledì 18 maggio, alle 9.30 nella sala del Cinema Vittorio De Seta ai cantieri culturali della Zisa, avrà luogo la premiazione dei vincitori del concorso “Mielolesioni e diversabilità: la tua vita è un bene prezioso” con il miglior contest sulle mielolesioni e inclusione delle persone con disabilità.

L’evento conclude le giornate di sensibilizzazione sulle mielolesioni traumatiche fatte nelle scuole di Palermo in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (Usr) che ha interessato gli studenti dell’Istituto Professionale di Stato Pietro Piazza, del Liceo Scienze Umane e Linguistico D. Dolci, del Liceo Linguistico Statale “Ninni Cassarà” e del Liceo “G.A. De Cosmi” e l’istituto di formazione Cirpe.

“Dopo aver visionato i contest – afferma il dottor Antonio Iacono responsabile del progetto e del Trauma Center di Villa Sofia – mi sono reso conto della enorme risorsa che sono i nostri ragazzi pieni di valori e idee. Siamo noi adulti che non riusciamo e non sappiamo valorizzare tutto ciò perché forse siamo diventati troppo aridi per saper cogliere questi aspetti”.

Nel corso della giornata si svolgerà un dibattito con i candidati sindaci, sul tema: “La persona con disabilità a Palermo quale futuro?”.

Nei giorni scorsi altro incontro tra i candidati a DeGustiArte

Nei giorni scorsi, gli aspiranti candidati alla poltrona di primo cittadino si sono ritrovati al DeGustiArte, la kermesse sulle eccellenze siciliane, dedicata al vino, arte, show cooking e realtà imprenditoriali siciliane di successo, che si svolta a Palermo, a Villa Filippina per tutto il week end appena andato agli archivi.

Ogni candidato ha avuto a disposizione tre minuti per rispondere a due domande estratte a sorte, tra quelle proposte dal pubblico presente, sui temi più scottanti e le questioni spinose che affliggono la città di Palermo.

E l’incontro con gli studenti del Gonzaga

Ancora prima, i sei candidati a sindaco di Palermo si erano ritrovati tutti insieme per un confronto pubblico all’auditorium del Gonzaga Campus di via Mattarella. Roberto Lagalla, Franco Miceli, Ciro Lomonte, Rita Barbera, Francesca Donato e Fabrizio Ferrandelli hanno dato vita a un interessante dibattito gestito e alimentato dagli studenti, che hanno preparato per i candidati domande e spunti di discussione, dimostrando che le giovani generazioni non sono così distanti dalla politica come spesso si ritiene.