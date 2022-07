Via alla corsa alle candidatura per le elezioni politiche. il Movimento 5 stelle inizia le selezioni per scegliere i propri candidati per il 25 settembre

Da oggi le assemblee provinciali pentastellate

Prende il via oggi una serie di riunioni del M5S Sicilia che si terranno nelle nove province dell’isola (in presenza o on line).

L’analisi del voto delle primarie

Le riunioni, organizzate dal referente siciliano del M5S Nuccio Di Paola, serviranno ad analizzare il voto delle presidenziali 2022 e a cominciare a gettare le basi organizzative per le campagne elettorali delle prossime consultazioni politiche e regionali.

Una settimana di incontri, registrazioni sui social

Per potersi registrare si dovrà compilare un form presente nelle pagine social del M5S Sicilia. Le riunioni provinciali sono propedeutiche a una riunione regionale che si terrà nel prossimo fine settimana.

I temi sul piatto

Inevitabilmente sono due i temi sul piatto. da una parte la vicenda delle primarie. Insieme al pd e agli altri partiti della coalizione di centrosinistra si è eletto un candidato, Caterina Chinnici, ed ora bisogna decidere, alla luce della spaccatura del campo progressista che parte da Roma, se davvero in Sicilia si vuole andare da soli come sembra dalle dichiarazioni di tutti

La scelta dei candidati

Il secondo tema, forse più urgente del primo, è la scelta dei candidati per il 25 settembre anche alla luce della conferma della regola dei due mandati che mette fuori gioco tanti bis e tanti uscenti

Addio a sei deputati su quindici all’Ars

Fra i corridoi di palazzo dei Normanni e fra gli scranni di sala d’Ercole non circoleranno più 6 dei quindici deputati 5 stelle attualmente in carica. Non potranno ricandidarsi nomi noti come Francesco Cappello, Gianina Ciancio, Salvatore Siragusa, Giampiero Trizzino, Valentina Zafarana e Stefano Zito.

Persone che hanno maturato esperienze e competenze ma che non siederanno più in Parlamento. Almeno non fra le fila 5 stelle.

I big siciliani che vanno a casa

Ma non ci sono soltanto i deputati. A non potersi ricandidare saranno anche altri big siciliani come l’ex ministro della Giustizia, il trapanese di Mazara Alfonso Bonafede; l’ex Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, la catanese Nunzia Catalfo; l’ex ministro della salute, la catanese Giulia Grillo, l’ex capo politico, il senatore palermitano Vito Crimi, il senatore trapanese Vincenzo Santangelo

A rischio la ricandidatura anche dei fratelli Cancelleri, l’attuale Sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri, e la sorella, deputato Azzurra, entrambi nisseni.