Draghi vittima dei dissidi dei Grillini e delle “trappole” preparate dal Partito Democratico. E’ questa l’accusa che muove Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.

Figuccia, “Dispiace per Draghi”

“Dispiace che un uomo di levatura internazionale come Mario Draghi sia finito nella rete delle dispute di quello che rimane dei Cinquestelle e cada per le trappole tese dal Pd che in tutti modi ha cercato di far saltare il governo di unità nazionale voluto dal presidente Mattarella”.

Salvini coerente

E poi il riferimento a Salvini, leader del suo partito. “Matteo Salvini è stato sempre esplicito ed anche paziente su tanti temi elusi dall’agenda dell’esecutivo confidando sempre sulla necessità di collaborare responsabilmente in un momento fondamentale per il futuro economico e sociale del Paese. Qualcuno nel cosiddetto campo largo aveva altri scopi. Chi parla di area Draghi oggi dovrebbe guardarsi allo specchio e scoprire di essere Giano bifronte”.

Camere sciolte

Intanto Sergio Mattarella accompagna – visibilmente contrariato – Mario Draghi nel laborioso processo di dimissioni e scioglie le Camere sancendo la fine anticipata della legislatura. Si voterà domenica 25 settembre, di fatto l’unico giorno possibile in base alle regole che concedono un massimo di 70 giorni dal giorno dello scioglimento ma anche un minimo di 60 per permettere le complesse operazioni di presentazione delle liste e una giusta campagna elettorale. Sulla Gazzetta Ufficiale odierna sono stati pubblicati i decreti presidenziali per lo scioglimento del Senato e della Camera e la convocazione dei comizi per le elezioni. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per il 25 settembre 2022 e di determinazione della data della prima riunione delle nuove Camere fissata per il 13 ottobre 2022. Il decreto di assegnazione alle Regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero riguarda il numero dei seggi spettanti per le elezioni per il Senato della Repubblica. Il decreto di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e delle ripartizioni al territorio della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per le elezioni della Camera dei Deputati.