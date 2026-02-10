Il parlamentare regionale del M5S, Carlo Gilistro, invita il Pd a ricucire il Campo largo ad Augusta – il Comune del Siracusano dove si voterà nella prossima primavera – con due mosse: presentare una propria lista e sostenere il candidato a sindaco già individuato da Avs e M5S.

Lo scontro

La scelta è caduta su un docente, Salvo Pancari, esponente di Sinistra italiana, presentato sabato scorso con tanto di conferenza stampa ma il Pd si è sentito tradito in virtù di accordi, assunti nei mesi scorsi, che, a parere dei Dem, sarebbero stati disattesi, tra cui la candidatura a sindaco di Pippo Gulino, ex primo cittadino della città megarese, sconfitto al ballottaggio nel 2020 dall’uscente Giuseppe Di Mare, alfiere di FdI, e la presentazione di un’unica lista insieme agli alleati, nel segno del Campo largo.

La ricostruzione di Gilistro: “Hanno deciso i referenti locali”

Gilistro riavvolge il nastro e spiega, a BlogSicilia, l’evoluzione della vicenda, o meglio cosa è accaduto dopo quell’intesa raggiunta nel novembre scorso in occasione di un’assemblea pubblica tenutasi a novembre ad Augusta in cui venne annunciato il Fronte comune per battere Di Mare.

“Io ed il deputato nazionale Filippo Scerra abbiamo lasciato spazio agli esponenti locali del Movimento perché conoscono bene il territorio. Una volta presa la decisione politica, ho accolto l’indicazione del candidato a sindaco, Salvo Pancari” spiega Gilistro, salvo poi evidenziare la ragione politica che ha incrinato quell’intesa.

“Veto di AvS su Gulino e Pancari incarna Dna del M5S”

“Avevamo deciso di compiere – assicura il deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro – un percorso comune insieme al Pd che aveva proposto la candidatura a sindaco di Pippo Gulino ma Avs ha posto il veto su questo nome. Questa è stata la prima incrinatura, per quanto concerne Gulino non lo conosco, so che è un politico di lungo corso mentre Pancari è un volto nuovo, incarna il cambiamento, l’ambiente, lo sport: tutto quello che è vicino al Dna del M5S. Tengo molto ad Augusta ed intendo metterci la faccia in questa campagna e con Pancari io vado a testa alta, peraltro ritengo che sia davvero l’alternativa a Di Mare”.

L’assist al Pd: “Faccia la lista e converga su Pancari”

L’esponente del M5S aggiunge un altro pezzo importante della vicenda. “Ho anche saputo che il Pd sarebbe stato disposto a convergere su Pancari a condizioni che si facesse una lista unica. E’ una scelta miope dal punto di vista politica ed elettorale e così i referenti locali di M5S e AvS hanno deciso di presentare ciascuno una propria lista. Un passo che può compiere anche il Pd, convergendo, contestualmente, sullo stesso candidato a sindaco. Noi abbiamo pregato il Pd di rivedere le sue posizioni, presentare una lista e sostenere il candidato”.