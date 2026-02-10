“Mentre Messina e la sua provincia portano ancora addosso i segni del ciclone Harry, a Palazzo Zanca assistiamo a uno spettacolo desolante: le Olimpiadi invernali della politica, disciplina ‘Sci Balletto’ con piroette degne di chi è disposto a tutto pur di giustificare dimissioni illogiche chieste dal Capo”.

Così l’On. Giovanni Currò, già Vicepresidente della Commissione Finanze della Camera nella XVIII Legislatura del M5S, commenta con durezza l’attuale crisi politica che ha portato alle dimissioni del sindaco Federico Basile.

“Assistere a un sindaco che si dimette su ordine è un atto che svilisce le istituzioni — dichiara Currò —. Liquidare un uomo e un professionista definendolo semplicemente come ‘la parte migliore di se stesso’ è una mancanza di rispetto che nasconde una verità amara: per questa gestione politica, che ci fosse Basile o un altro, non cambierebbe nulla. Le persone vengono trattate come semplici pedine, intercambiabili secondo la convenienza del momento”.

L’On. Currò sposta poi l’attenzione sull’emergenza territoriale, forte della sua esperienza nelle dinamiche finanziarie dello Stato: “Mentre a Palazzo si recita un copione per scopi dimostrativi rivolti a Palermo e Roma, i messinesi dell’intera provincia subiscono i danni del ciclone Harry. I ministri di turno passano, concedono siparietti e stanziano briciole, mentre sul nostro territorio cala un buio mediatico totale. Messina avrebbe avuto bisogno di un’unità istituzionale forte e autorevole per pretendere fondi per la ricostruzione e piani di prevenzione seri per le nostre coste. Invece, assistiamo all’ennesimo utilizzo del territorio per scopi politici personali”.

“I messinesi, nella loro lunga storia, sanno cosa significa soffrire e resistere. Il loro DNA è fatto di dignità, non di sottomissione. Messina non è un palcoscenico per i deliri di pessima onnipotenza di qualcuno — conclude l’On. Currò — e sono certo che la città non si piegherà a questo modo sciatto di fare politica sulla pelle dei cittadini”.

