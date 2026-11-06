Studenti in piazza domani a Palermo. Un corteo partirà domani dalla chiesa Sant’Antonino nella zona della stazione centrale e raggiungerà piazza Bologni.

In queste ultime settimane sono decine gli istituti scolastici superiori ancora occupati dagli studenti che protestano contro le condizioni degli edifici sempre più fatiscenti e con aule non adeguate.

La protesta anche per i tagli all’istruzione con meno insegnanti e personale scolastico già dal prossimo anno. Il corteo sarà seguito da agenti di polizia, carabinieri e polizia municipale