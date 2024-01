Le attività in programma per l'Epifania

Giunti all’ultima delle tre festività cardine della stagione invernale, l’Epifania del prossimo 6 gennaio porterà via il clima natalizio ma non gli eventi in programma per tutta la famiglia. Tra show, cabaret, mostre d’arte e concerti, le attività proposte per il 6 gennaio potranno accontentare qualsiasi desiderio: la vecchia befana che porta doni scenderà per le strade del centro storico di Palermo.

Si comincia con l’attesissimo evento “l’acrobatica ascesa della befana” a piazza Parlamento. Dopo il successo riscosso nelle precedenti edizioni, in sella alle loro scope, ben tre befane si caleranno da Palazzo Reale, sede dell’assemblea regionale di Palermo. L’appuntamento si svolgerà il 6 gennaio alle ore 17: dal tetto di Palazzo Reale scenderanno le befane accompagnate dalla voce narrante di Daniele Lo Cascio che reciterà il monologo ispirato alla “Befana vien di notte”.

Eventi in programma, villa Filippina

Eventi in programma per l’Epifania al “New Christmas Village” di villa Filippina. Dal 5 al 7 gennaio propone un calendario ricco di eventi: spettacoli sul ghiaccio, musica dal vivo, magia e comicità per grandi e piccoli.

Spettacolo teatrale, “Ti posso spiegare”

“Ti posso spiegare” è il titolo dello spettacolo teatrale che il duo comico composto da Katia Follesa e Angelo Pisani porta in Sicilia in due tappe: il 5 gennaio al Golden di Palermo e il 6 gennaio al Metropolitan di Catania, alle 21.00.

Concerti gratuiti a Palermo

Ritorna fino al 6 gennaio 2024 “Natale a Palermo“: l’attesissima rassegna di dieci concerti gratuiti nelle chiese monumentali di Palermo.

Piccoli complessi musicali e orchestre formate, gruppi vocali e trii, un unico impegno per regalare musica alla città, ma anche far riscoprire luoghi storici che spesso aprono al pubblico in questa occasione.

Mostre e attività

E non mancano in programma le mostre per i più appassionati di arte. Da “Thesaurus” visitabile fino al 30 settembre a Palazzo Reale a “C come Calvino” la rassegna dedicata ai più piccoli organizzata all’Orto Botanico di Palermo e il museo Salinas: Una bella occasione per accompagnare i bambini alla scoperta delle fiabe e del mondo fantastico dello scrittore, tra i più vivaci e significativi narratori della letteratura italiana del Novecento.

Palazzo Bonocore è pronto a recuperarne la memoria tramite le più moderne tecnologie grazie alla mostra “Palermo Felicissima”, visitabile dall’1 al 31 dicembre 2023. Una grande mostra, a Palermo, offre un approfondimento sull’aspetto spirituale del Palazzo Reale, ossia un viaggio attraverso un corpus consistente del famoso Tesoro della Cappella Palatina.

Da non perdere la mostra dedicata a Frida. “Frida Kahlo. Una vita per immagini” approda nelle sale della Galleria d’Arte Moderna di Palermo ed è visitabile dal 21 ottobre al 3 marzo 2024, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30).

Visitabile fino al 7 gennaio 2024 anche “Inside Banksy – Unauthorized Exhibition”: la prima mostra immersiva non autorizzata, in esclusiva per la Sicilia, dedicata al mondo di Banksy, sovversivo e satirico writer britannico.

Una vera esperienza digitale che trasforma Palazzo Trinacria, sede della Fondazione Pietro Barbaro a Palermo, in uno spazio multimediale per scoprire il mondo dell’artista più controverso e sovversivo del momento.

Ancora, a Monreale, una mostra originale e unica: un tour tra i mosaici di carta, realizzati dall’artista francese Caroline Peyron.