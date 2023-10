Apre al pubblico sabato 21 ottobre nelle sale della Galleria d’Arte Moderna di Palermo Frida Kahlo. Una vita per immagini, mostra promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, curata da Vincenzo Sanfo e organizzata da Civita Sicilia con la collaborazione di Rjma Progetti culturali e Diffusione Italia International.

La mostra

La mostra fotografica rende omaggio a una artista, molto amata in tutto il mondo, che incarna uno di quei casi in cui arte e biografia si intersecano inscindibilmente, rendendo unico un personaggio. Dire che Frida sia stata un simbolo del suo tempo, la prima metà del Novecento, e del suo Paese, il Messico, in un periodo di ferventi lotte sociali, è certo ma anche riduttivo, in quanto è ormai una figura emblematica della contemporaneità che riassume nella sua arte la manifestazione di una straordinaria volontà femminile. È questa natura iconica, posta al di fuori da ogni coordinata spazio-temporale, che ha portato a una vera e propria “fridamania”.

L’esposizione ripercorre la vicenda biografica di Frida grazie alla straordinaria opportunità di compiere il viaggio con l’obiettivo di grandi fotografi, con alcuni dei quali Frida ha avuto anche una relazione sentimentale. Il rapporto con la fotografia è comunque centrale per Frida, nato già nell’infanzia, a fianco del padre, un affermato fotografo professionista.

Il progetto

“Questo nuovo progetto fotografico per la Galleria d’Arte Moderna di Palermo, Frida Kahlo. Una vita per immagini, prosegue nel solco tracciato dall’impegno pluridecennale di Civita Sicilia nella gestione dei servizi al pubblico e nella costruzione dell’offerta culturale di un Museo di prim’ordine – afferma l’Amministratore Delegato Renata Sansone – cui abbiamo contribuito a dare visibilità nazionale e internazionale anche con le precedenti rassegne fotografiche dedicate a Steve Mc Curry, Henry Cartier Bresson, Ferdinando Scianna e Richard Avedon”.

Attraverso un centinaio di scatti, per la maggior parte originali, la mostra ricostruisce le vicende della vita controcorrente della grande artista messicana, alla ricerca delle motivazioni che l’hanno trasformata in un’icona femminile e pop a livello internazionale. Le foto sono state realizzate dal padre Guillermo durante l’infanzia e la giovinezza della figlia e poi da alcuni dei più̀ grandi fotografi della sua epoca: Leo Matiz, Imogen Cunninghan, Edward Weston, Lucienne Bloch, Bernard Silbertein, Manuel e Lola Alvarez Bravo, Nickolas Muray e altri ancora. In questo straordinario “album fotografico” si rincorrono le vicende spesso dolorose ma sempre appassionate di una vita, oltre agli amori, alle amicizie e alle avventure di Frida.

In mostra è esposto anche un gruppo di piccole fotografie molto intime di Frida, scattate dal gallerista Julien Levy.

Sono esposti infine alcuni documenti come il catalogo originale della mostra di Frida, organizzata da André Breton a Parigi, il primo “manifesto della pittura rivoluzionaria” firmato da Breton e Rivera, alcune litografie di Rufino Tamayo, una documentazione fotografica della sua famosa Casa Azul e infine un video che raccoglie le poche immagini filmate della grande artista messicana. Tutto il percorso espositivo è accompagnato da un’audioguida, inclusa nel biglietto

Scheda informativa mostra

Frida Kahlo. Una vita per immagini

Sede

Palermo, Galleria d’Arte Moderna

via Sant’Anna, 21

21 ottobre 2023 – 3 marzo 2024

Orari

lunedì – domenica 9.30 – 18.30

la biglietteria chiude un’ora prima

Biglietti

INTERO €10

RIDOTTO € 8 riservato ai gruppi (minimo 15 persone), ai visitatori tra i 19 e i 25 anni, ai maggiori di 65 anni, agli studenti universitari in corso (esibire libretto), insegnanti in attività (presentando un tesserino scolastico o una dichiarazione della scuola), ai titolari di apposite convenzioni

RIDOTTO SPECIALE € 1,50 bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, scolaresche di ogni ordine e grado, studenti di facoltà umanistiche e dell’Accademia Belle Arti non fuori corso (previa presentazione del libretto universitario), soci ICOM

CUMULATIVO € 16 (mostra + collezione permanente della GAM)

GRATUITO per visitatori diversamente abili con accompagnatore, bambini fino a 6 anni, giornalisti e guide turistiche

Prevendita online 1,50 € a persona

Informazioni e prenotazioni visite guidate

+ 39 335 5453277

info@gampalermo.it

didattica@gampalermo.it

Sito: gampalermo.it