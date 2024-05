L'assessore Orlando: "Saranno avviati interventi di portata storica"

Si aprono i primi cantieri sulla Costa Sud di Palermo. Uno dei terreni in cui si gioca la partita del nuovo waterfront della città. Questa mattina, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando ha consegnato i lavori relativi alla realizzazione del nuovo collettore fognario di via Messina Marine. Un’opera fondamentale per rendere balneabile in futuro il tratto di mare che va da Romagnolo ad Acqua dei Corsari. A queste opere si affiancheranno però ulteriori interventi. Fra questi, ha annunciato l’esponente della Giunta di Roberto Lagalla, ci saranno anche i lavori per rifare il sistema d’illuminazione pubblica e diversi interventi di manutenzione stradale. Cantieri che si affiancheranno a quelli previsti nell’ambito dei progetti del PNRR, come il parco a mare dello Sperone o il nuovo porticciolo della Bandita.

I lavori sul collettore fognario della Costa Sud

Ad occuparsi dei lavori sul nuovo collettore fognario sarà la A.T.I. NEOCOS s.r.l. – VIASTRADA s.r.l.. Ditta con sede a Borgomanero, in provincia di Novara. Gli interventi dureranno poco più di due anni e mezzo (910 giorni) e costeranno all’incirca 17,7 milioni di euro. Il progetto, denominato per l’esattezza “realizzazione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine e relativo impianto di sollevamento”, avrà l’obiettivo di realizzare una struttura che servirà l’area della Costa Sud che va dalla foce del fiume Oreto fino a piazza Sperone. Un’opera chiave nel rilancio dell’arenile della II Circoscrizione di Palermo. Gli interventi per il collettore fognario della Costa Sud erano iniziati nel 2021 e dovevano durare circa 30 mesi. Ma improvvisamente si sono bloccati.

A salutare il riavvio del cantiere c’era questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando. “Oggi è una giornata storica per Palermo – ha sottolineato -. Finalmente ripartono i lavori del collettore fognario di via Messina Marine. Un sistema che rimetterà in sicurezza quest’area e che renderà balneabile il mare della Costa Sud. E’ stato un percorso lungo. L’opera era ferma da molti anni. L’impegno dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale ci ha consentito di dare inizio a dei lavori che dureranno circa 910 giorni. Li seguiremo giornalmente fino a dare il servizio richiesto alla città”.

Da Romagnolo ad Acqua dei Corsari, cambia il volto del litorale

A preoccupare i cittadini è soprattutto l’impatto che questi lavori avranno sulla viabilità della città. Ma l’esponente della Giunta Lagalla rassicare tutti. “E’ ovvio che ci sarà qualche disagio. Ma rassicuriamo i cittadini. Saremo sul pezzo sul sistema del traffico. Il nostro obiettivo è consegnare il collettore fognario della Costa Sud nei tempi previsti. E’ ovvio che gli interventi avranno delle refluenze sulla viabilità. L’impresa si è però impegnata nel progetto esecutivo su un piano traffico che riduca i disagi. Siamo impegnati su questo tema. Alla fine di questi lavori questa parte di città rinascerà. Ci sarà meno inquinamento, meno sversamenti a mare e un impianto fognario efficente”.

In base a quanto previsto dai lavori, è previsto un sistema di defluizione degli scarichi separato. Le acqua bianche saranno scaricate a mare, cercando di eliminare l’annoso problema degli allagamenti in zona. Le acque nere saranno invecer pompate verso l’impianto di Acqua dei Corsari, in alcuni tratti in pendenza e in altri attraverso pompe di sollevamento. Ma quelli sul collettore fognario della Costa Sud non saranno gli unici interventi che si realizzeranno in via Messina Marine. A fare il punto della situazione è proprio l’assessore Orlando. “Noi faremo degli interventi tampone sulla sede stradale di via Messina Marine. A giorni approveremo il progetto del rifacimento dell’illuminazione pubblica. Ci sono tredici milioni di euro disponibili. Abbiamo già un progetto di massima. A giorni ci sarà quello esecutivo. Questo tratto di città vedrà interventi di portata storica: fognatura, illuminazione pubblica ed asfalto. Su questo percorso, Terna ha previsto lavori per un chilometro e mezzo. Ci avviamo a fare partire tanti lavori attesi da anni. I disagi ci saranno, ma daranno grandi servizi”.