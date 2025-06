Agli Europei di Pireo

Un trionfo che sa di storia e un talento palermitano che brilla in Europa: Costanza Verona, stella dell’Italbasket femminile, ha contribuito a riportare l’Italia sul podio continentale dopo trent’anni, conquistando la medaglia di bronzo al FIBA Women’s EuroBasket 2025 al Pireo, in Grecia.

Le azzurre, allenate da Andrea Capobianco, hanno dominato la Francia, vice campionesse olimpiche, con un convincente 69-54 nella finalina per il terzo posto, mettendo fine a un digiuno iniziato con l’argento di Brno 1995.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha celebrato l’impresa con un messaggio pieno di entusiasmo: “Grandissime ragazze dell’Italbasket! L’Italia torna sul podio europeo dopo trent’anni. La città è orgogliosa che a scrivere questa pagina di storia ci sia anche la palermitana Costanza Verona, una delle migliori giocatrici del torneo. Complimenti a te, Cocca e a tutta la squadra!”. Un riconoscimento che scalda il cuore di Palermo, città natale di Costanza, che con il suo talento ha portato in alto il nome della Sicilia.

L’impresa azzurra e il ruolo di Costanza

Il percorso dell’Italia è stato impeccabile: un girone dominato a Bologna, vinto a punteggio pieno, e una prova di carattere contro la Francia, piegata grazie a una difesa solida e a un attacco guidato da Cecilia Zandalasini (20 punti), Costanza Verona (11 punti) e Lorela Cubaj (10 punti). La playmaker palermitana, classe 1999, ha dimostrato ancora una volta di essere un pilastro della squadra, con una prestazione completa che ha incluso rimbalzi, assist e rubate.

Cresciuta nel Verga Palermo, dove ha esordito giovanissima in Serie A3, Costanza ha costruito una carriera di successi, vincendo tre scudetti, quattro Coppe Italia e due Supercoppe con il Famila Schio. La sua leadership in campo e la sua capacità di incidere nei momenti chiave hanno fatto la differenza in questo Europeo, dove l’Italia non solo ha conquistato il bronzo, ma si è anche guadagnata l’accesso al torneo pre-Mondiale del 2026, un passo verso la rassegna iridata.