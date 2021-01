I controlli degli agenti del commissariato

Gli agenti del commissariato di Termini Imerese hanno sorpreso undici persone in un magazzino di circa 50 metri a bere alcolici e giocare a carte. I giocatori sono stati identificati e sono stati multati.

Alcuni di loro avevano precedenti di polizia. Uno dei presenti aveva la sorveglianza speciale ed è stato denunciato per le violazioni delle previste prescrizioni.

A Cefalù gli agenti hanno fatto un controllo in un’associazione sportiva da dove proveniva musica ad alto volume e una voce maschile che con un microfono spronava gli atleti.

Sotto un piccolo porticato esterno sono state trovate 6 persone che praticavano “spinning” a bordo di altrettante cyclette poste ad una distanza ravvicinata le une con le altre.

Agli atleti e agli istruttori sono state contestate le violazioni alle misure di contenimento dei contagi da Covid19.

Continua incessante, su tutto il tessuto cittadino ed in provincia, l’attività della Polizia di Stato, finalizzata al rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica in applicazione delle norme volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Servizi di controllo, predisposti dal Questore di Palermo, finalizzati non soltanto a sanzionare una violazione di legge, ma anche a ricordare quanto irresponsabile e potenzialmente nocivo per la collettività sia il comportamento del non indossare la mascherina in spregio, tra l’altro, di forme di distanziamento, indispensabili per prevenire la diffusione del contagio.