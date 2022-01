La richiesta dei medici del Cervello

Nuova giornata difficile negli ospedali palermitani. Ci sono almeno cinquanta richieste di ricovero, ma nei reparti Covid al momento non ci sono posti disponibili. E’ necessaria la conversione di nuovi reparti sia al Civico che al Policlinico.

La situazione sarà ancora così in salita almeno per una settimana prima che si arrivi al picco.

“Al momento non ci sono posti negli ospedali – dice Tiziana Maniscalchi primario del pronto soccorso Covid del Cervello e responsabile del coordinamento dei posti letto Covid – Abbiamo molti pazienti senza polmonite ma con comorbidità.

Le richieste in questo momento sono continue. In questi giorni abbiamo fatto tanti ricoveri insieme e quindi il turn over è rallentato”.

Aumentano i positivi in Sicilia

Aumentano i nuovi positivi in Sicilia ma con un tasso d’incremento però inferiore rispetto alla settimana scorsa.

Lo dice l’ufficio Statistica del Comune di Palermo comunicando i dati diffusi dal Dipartimento della Protezione Civile. “Nella settimana appena conclusa – rileva lo statistico Girolamo D’Anneo – si è registrato un aumento del numero dei nuovi positivi (con un tasso d’incremento però inferiore al 10%, contro il +140,6% della settimana precedente), accompagnato da un forte aumento del numero delle persone ricoverate, dei nuovi ingressi in terapia intensiva e dei decessi”.

Sull’isola 73.163 positivi

In particolare, nella settimana appena conclusa, i nuovi positivi in Sicilia sono 73.163, il 9,3% in più rispetto alla settimana precedente e più di due volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa. È rimasto sostanzialmente stabile il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 20,2% al 20,4%. Il numero degli attuali positivi è aumentato del 55,4%, passando da 111.777 a 173.689, 61.912 in più rispetto alla settimana precedente.

Aumentano i ricoveri ordinari e in terapia intensiva

In Sicilia le persone in isolamento domiciliare sono 172.173, 61.657 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1516, di cui 168 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 255 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 30 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 120 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 48,1% in più rispetto agli 81 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,9% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%).

Ancora troppi morti, 233 in una settimana

Il numero dei guariti (341.018) è cresciuto di 11.127 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 65,3% (73,4% domenica scorsa). Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 233 (78 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 7915, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all’1,5% (1,7% la settimana scorsa).