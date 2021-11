"Teorie dei novax smentite dai dati sanitari"

118, la prima linea contro il Covid

A Talksicilia il direttore del servizio di soccorso, Fabio Genco

“Contagi crescono ma Sicilia ancora tiene”

Chi non si vaccina finisce in terapia intensiva più facilmente

Fabio Genco, direttore del 118 di Palermo e Trapani è stato l’ospite della puntata di TalkSicilia. Per il dirigente del servizio di soccorso, “in Sicilia nelle ultime settimane stiamo assistendo a una crescita dei contagi da Covid 2019, ma la situazione è ancora sotto controllo”.

Nessun allarmismo, dunque, ma attenzione a non abbassare la soglia di guardia. Genco, intervistato dal giornalista di Blogsicilia, Ignazio Marchese, ha anche spiegato che alcuni indici sanitari vanno tenuti sotto stretta osservazione. “E’ anche vero – spiega Genco –che se nelle settimane precedenti il numero dei pazienti ricoverati in ospedali con sintomi era prossimo alle zero, adesso quell’indice sta crescendo”.

Genco, “anche i vaccinati si possono contagiare”

“Tra i positivi ci sono anche soggetti che si sono sottoposti alla doppia vaccinazione. Ormai è abbastanza evidente che gli effetti del vaccino iniziano a scemare dopo cinque o sei mesi dalla seconda somministrazione e quindi serve una nuova stimolazione, la terza dose”, ha detto il responsabile del 118 “Non parliamo di lockdown ma dobbiamo stare attenti e fare in modo che si alzi la percentuale dei vaccinati in Sicilia. Faccio presente a tutti il nostro dato, al 18 novembre. Abbiamo 37 pazienti in terapia intensiva, due soli con la doppia vaccinazione e tutto il resto con una sola dose o addirittura senza. Al di là di quello che dicono i no vax, c’è un dato reale. Chi non è vaccinato corre un maggiore rischio di finire in terapia intensiva e di morire. Il resto sono chiacchiere”.