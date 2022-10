NEL PALERMITANO

Le nuove varianti Covid Centaurus e Cerberus sono in Sicilia, più precisamente nel Palermitano. La conferma arriva dal commissario straordinario per l’emergenza Covid della Provincia, Renato Costa. C’è da preoccuparsi? Diventeranno dominanti soppiantando Omicron?

L’opinione di Costa

“Sono varianti diversi, le abbiamo diagnosticate in laboratorio dopo i test – dice Costa -. E’ il segno di una evoluzione. Secondo me è ancora presto, dal punto di vista epidemiologico, per dire se diventeranno dominanti come Omicron, anche se gli esperti hanno parlato in questa direzione.

“I sintomi? Queste varianti si comportano più o meno allo stesso modo di quelle precedenti – continua il commissario – Non sembrano più gravi dal punto di vista della malattia, il vaccino protegge anche da loro”. A proposito di vaccini, Costa dice: “Continuiamo a farne circa 300 al giorno, anche a domicilio se è il caso, speriamo di aumentare ma la risposta dei cittadini alla quarta dose c’è, stiamo facendo anche le quinte dosi. Chi è con la terza, però, ormai è scoperto”.

Gli esperti: “Variante dominante a novembre”

“La scorsa settimana la variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno 5 Paesi” in Europa e “l’Ecdc prevede che la variante BQ1 e la sua sottovariante BQ1.1 diventeranno i ceppi dominanti da metà novembre all’inizio di dicembre”. Lo ha detto il responsabile della strategia vaccinale dell’Ema, Marco Cavaleri. “Non si sa ancora se sarà più trasmissibile o causerà una malattia più grave rispetto alle varianti BA4 e BA5, ma quello che si sa è che ha una maggiore capacità di sfuggire all’immunità conferita dalla vaccinazione, dall’aver contratto il Covid o dagli anticorpi monoclonali disponibili”, ha spiegato.

L’Oms: “Non provocano malattia più grave”

“Vediamo un aumento della trasmissione, ma non cambiamenti nella severità. I test funzionano, i vaccini funzionano”. È quanto ha detto Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico per il Covid-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità a proposito delle sotto-varianti XBB e BQ.1.

Le due sotto-varianti, al momento, sono le osservate speciali per l’Oms. “XBB è una ricombinante di due sotto-lignaggi di

BA.2, nello specifico BA.2.10.1 e B.2.75. È uno degli oltre 300 sotto-lignaggi di Omicron che noi e i nostri partner stiamo monitorando e che sta ricevendo attenzione dal momento che vediamo un vantaggio nella crescita di XBB e un aumento dei casi in alcuni Paesi”, ha illustrato l’epidemiologia americana.

“Non vediamo segnali di cambiamenti nella severità di XBB. È ancora a bassi livelli di circolazione ma dobbiamo tenerla d’occhio perché è Omicron, perché ha un alto numero di mutazioni come tutti i sotto-lignaggi di Omicron e perché ha questo vantaggio nella fitness”, ha aggiunto.