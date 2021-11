Via libera alla terza dose per 40enni e 50enni già dopo 5 mesi dalla seconda dose. Entro l’anno sarà possibile somministrarla alla maggior parte dei vaccinati.

E’ arrivata la circolare per la terza dose a 5 mesi

“L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose ‘booster’ (di richiamo) con vaccino a m-RNA, alle categorie per cui è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati, è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato”. Così la circolare del ministero della Salute ‘Aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra somministrazione della dose booster e completamento del ciclo primario’. Il provvedimento in gazzetta oggi è in già in vigore oggi stesso ovvero da mercoledì 24 novembre.

Il testo della circolare in vigore

I provvedimenti vengono assunto “tenuto conto – si legge nel testo del documento – dell’attuale condizione di aumentata circolazione virale e ripresa della curva epidemica e in un’ottica di massima precauzione”.

La città No Vax e l’esempio del commissario

A Messina, la provincia fra le più no vax di Sicilia il commissario cerca di dare l’esempio “Oggi ho fatto la terza dose in Fiera a Messina, tutti devono comprendere, soprattutto in questa provincia, dove le resistenze sembrano essere ancora troppe, che fare anche la terza dose del vaccino è importante soprattutto in questo momento dove è in atto la quarta ondata della pandemia in gran parte d’Europa” dice Alberto Firenze commissario dell’emergenza Covid19 di Messina. “Dobbiamo essere tutti uniti- prosegue – per mettere in sicurezza noi e i nostri familiari, prevenendo così anche eventuali nuove chiusure che sarebbero deleterie per molte attività economiche e permettere gradualmente il ritorno alla normalità. Nei prossimi giorni lanceremo nuove iniziative in sinergia con gli istituti scolastici di Messina e provincia per fornire informazioni utili anche ai più giovani e prevedere anche inoculazioni all’interno delle scuole”.

Possibile somministrazione insieme al vaccino anti influenzale

Il ministero della Salute ribadisce quanto già comunicato con la circolare dello scorso 2 ottobre circa la possibilità, nell’ambito della medesima seduta vaccinale di “cosomministrare un vaccino a m-RNA anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (sia in caso di ciclo primario che di richiamo) e un vaccino antinfluenzale, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale” si legge ancora nella nuova circolare denominata ‘Aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19’. Il documento è firmato dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

Modalità di prenotazione

Per la prenotazione le modalità sono identiche a quelle delle due dosi precedenti dunque attraverso la piattaforma delle Poste Italiane, attraverso il sito dedicato della Regione siciliana o attraverso le piattaforme locali degli uffici dei sub commissari. In Sicilia è anche possibile presentarsi agli hub vaccinali direttamente senza prenotazione per ottenere la somministrazione a fronte di un semplice turno ordinario