l'alternativa sono le prenotazioni su internet o telefoniche

Al via a Siracusa come in Sicilia la terza dose del vaccino anti Covid19

E’ prevista per le persone tra i 40 ed i 59 anni

Basterà recarsi nei centri di vaccinazione, prenotarsi su internet o chiamare un numero verde

Si è messa in moto anche nel Siracusano la macchina organizzativa per la somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid19 che interesserà le persone tra i 40 ed i 59 anni. Lo ha disposto per tutta la Sicilia l’assessorato regionale alla Salute, in base a quanto previsto dall’ultima circolare del Commissario nazionale per l’emergenza sanitaria.

Cosa bisognerà fare per la terza dose

L’Asp di Siracusa ha rese note le modalità per ricevere il vaccino. “Basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi, il cui elenco per l’Asp di Siracusa è pubblicato nel sito internet aziendale alla voce “Centri vaccinali di Siracusa”, oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l’apposito banner del sito regionale dedicato (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it accessibile anche dalla home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it”.

Numero verde

Oltre che via internet, sarà possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800.00.99.66 dal lunedì al venerdì,

dalle ore 9 alle 18. Per fissare l’appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera

sanitaria e quello del telefono cellulare.

Per chi ha ricevuto la monodose Janssen

Per coloro che hanno ricevuto il vaccino monodose Janssen, è previsto che “se sono già trascorsi sei mesi dalla somministrazione, indipendentemente dalla fascia di età possono recarsi in un punto vaccinale e ricevere la dose “booster” dei vaccini Pfizer o Moderna” fanno sapere dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa.

“Terza dose non obbligatoria” dice associazione di avvocati

“La terza dose di vaccino non può essere considerata obbligatoria”. Lo afferma l’associazione Noi avvocati, Nai, per la libertà per cui non vi è alcuna norma che disciplina l’obbligatorietà della terza somministrazione anti Covid19 prevista solo “dalle circolari emanate dal Ministero della Salute, di cui l’ultima in data 11.11.2021″.