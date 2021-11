L'annuncio del sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa

Da oggi, lunedì 22 novembre, è possibile effettuare il richiamo vaccinale per gli over 40.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo a Tg2 Italia su Rai 2. “Abbiamo dato alle regioni la possibilità di anticipare già ad oggi la somministrazione del richiamo”, ha proseguito Costa, chiarendo che “vaccinatori e hub sono pronti“. Il sottosegretario ha poi invitato i cittadini ad attivare le prenotazioni, perché “è importante procedere rapidamente anche con la terza dose”, purché siano trascorsi 6 mesi dall’ultima somministrazione.

Costa ha ricordato che in Italia la situazione “è diversa rispetto agli altri Paesi europei dove le cose vanno male. Questo perché altrove, la percentuale dei vaccinati è di gran lunga inferiore. Noi abbiamo avviato un percorso prudente di ritorno alla nromalità. Stumento fondamentale è stato il green pass. Ora dobbiamo guardare con responsabilità e prudenza alle prossime settimane. La situazione è diversa rispetto a un anno fa. Lo scorso anno avevamo, di questi tempi, 33mila ricoverati in ospedale e oggi sono 4mila”.

Costa ha anche fatto un appello ai tifosi negli stadi: “Usate la mascherina – ha detto – abbiamo riaperto a una capienza importante, ritenevamo fosse un segnale giusto e c’erano le condizioni. Ma non si possono vedere immagini con migliaia di tifosi senza mascherina allo stadio. Non possiamo abbassare la guarda. Dobbiamo stare attenti”.

I DATI DELLA VACCINAZIONE IN ITALIA

Sono 93.494.935 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 93,5 per cento di quelle consegnate pari a 99.954.043. È quanto riporta il bollettino sulla campagna vaccinale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle 06:14 di oggi.

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.685.863, l’84,59 per cento della popolazione over 12, mentre le persone con almeno una somministrazione sono 46.985.040, l’86,99 per cento della popolazione over 12. Le persone con la terza dose addizionale sono 667.449, il 74,54 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale, mentre le persone oggetto di dose booster sono 3.280.887, il 63,65 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.