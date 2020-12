“Occorre cautela: ai cittadini dico che non basta attenersi alle semplici regole dettate dalla zona rossa o arancione. E’ necessario essere rispettosi anche nei confronti degli altri perché il virus è sempre presente”. E’ l’appello che il generale Arturo Guarino, comandante provinciale dei carabinieri di Palermo, rivolge ai palermitani in vista degli ultimi giorni del 2020 e l’inizio del nuovo anno. “Con i nostri militari in strada e con i servizi di controllo del territorio – ha aggiunto – cerchiamo di essere vicini ai cittadini, di spiegare che è importante il rispetto delle regole per la tutela della salute di tutti”.

L’appello arriva anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca come il lancio di bottiglie molotov da parte in un giovane contro la stazione dei carabinieri. Una vendetta per una multa elevata per il mancato rispetto proprio delle norme anti covid19

Ma il bilancio di fine anno non può prescidere dalla lotta alla criminalità “Cosa nostra sa che l’azione di contrasto della polizia giudiziaria è intensa e importante. Questo li ha orientati, quasi obbligati, verso una economia di sussistenza come il traffico e lo spaccio di stupefacenti, anziché l’imposizione violenta del pizzo. Se proprio devono, questo ci dice l’ultima indagine al Borgo Vecchio, chiedono l’estorsione a chi sanno che pagherà. E’ un segno di debolezza importante” ha detto ancora il generale Guarino, incontrando la stampa per il tradizionale scambio di auguri di fine anno. Il 2020 è stato un anno intenso per l’attività dell’Arma, anche e non soltanto, nel contrasto alla criminalità organizzata nel capoluogo siciliano e nei comuni della provincia. Con un dato “incoraggiante”, aumenta il numero di imprenditori che denunciano l’imposizione del pizzo: “Ciò è anche per l’affidabilità che dimostriamo verso chi decide di intraprendere una scelta del genere. Chi denuncia va capito – ha detto – va anche coccolato, deve sentire la vicinanza delle forze dell’ordine. Deve sapere che noi ci siamo e ci può trovare in qualunque momento”.