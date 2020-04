Controlli anche i dipendenti

Un caso di sospetto coronavirus in una casa di riposo in Sicilia, a Palermo. Si tratta della “Regina Pacis”, nei pressi di via Sicilia, che è stata messa in quarantena per un sospetto caso di Covid-19. Sono stati fatti dieci tamponi, a sette ospiti della struttura e a 3 operati.

Le procedure sono scattata dopo che un’altra ospite, una 94enne, è trasportata in gravi condizioni oggi al Cervello, che è un Covid Hospital regionale.

Secondo una ricostruzione, da giorni aveva una febbre sospetta, oggi sono subentrati dei problemi respiratori, e da qui la corsa in ospedale, dove è ricoverato sotto ossigeno e dove le è stato effettuato il tampone. I risultati si dovrebbero sapere nelle prossime ore.

In 35 erano risultati positivi al coronavirus in una clinica a Palermo, la Villa Maria Eleonora in viale Regione Siciliana, mentre a Villafrati 12 anziani hanno perso la vita a causa del Covid-19