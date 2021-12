TRE CONTAGIATI NEGLI ULTIMI GIORNI

La seduta di Consiglio Comunale, prevista per giovedì 30 dicembre alle ore 11.00, si svolgerà in modalità smart working. A comunicarlo è il presidente Totò Orlando, attraverso una mail inoltrata per conoscenza a tutti gli esponenti di Sala delle Lapidi.

A rendere necessario un simile provvedimento è la positività di alcuni consiglieri comunali al covid-19. Oltre ai casi conclamati di Milena Gentile (PD) e Fabrizio Ferrara (Fratelli d’Italia), si è registrato oggi pomeriggio un terzo tampone positivo fra le fila di Italia Viva. L’esponente politico era presente alla seduta di questa mattina, dedicata alla tariffe TARI. Al momento risulta asintomatico e in buone condizioni di salute. Un elemento che ha stoppato anche la prosecuzione dei lavori prevista per le 17.00.

Consiglieri in isolamento fiduciario?

Nei primi di dicembre, si è già verificato un caso di positività all’interno di Sala delle Lapidi, ovvero quello in cui è incorso Gianluca Inzerillo. In quel caso, tutti i componenti della relativa commissione e i tecnici intervenuti durante le sedute hanno dovuto rispettare un regime di isolamento fiduciario.

Cosa che, nel caso della II Commissione consiliare, al momento non è avvenuta. Milena Gentile e Fabrizio Ferrara fanno parte infatti del suddetto organo consiliare, ma gli altri consiglieri hanno continuato regolarmente l’attività d’aula e di commissione. Da chiedersi adesso cosa succederà al Consiglio Comunale. Visto il caso di positività riscontrato nella giornata odierna a Sala delle Lapidi, c’è da verificare se i presenti alla seduta odierna, compresi i dirigenti e i tecnici, dovranno effettuare o meno un periodo di isolamento fiduciario.

Il bollettino del 29 dicembre

Intanto, in Sicilia il virus continua a galoppare. Dalla lettura del bollettino del Ministero della Salute si evince che il numero dei nuovi positivi è pari a 3.729 (in aumento rispetto ai 2.819 segnati nel bollettino di ieri) a fronte di 55.631 tamponi processati, determinando un tasso di positività che sale al 6,70%. Crollo dei decessi, 6 (-22), i guariti sono 638, mentre gli attualmente positivi crescono di 3.085 unità determinando un numero complessivo di 35.228. Sul fronte ricoveri, nei reparti ordinari si trovano 703 degenti (+18), 89 (+1) i pazienti in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 34.436 persone.