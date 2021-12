SANIFICAZIONI IN CORSO IN DIVERSI UFFICI COMUNALI

Il Covid irrompe in Consiglio Comunale e negli uffici del Comune di Palermo. In seguito alla positività riscontrata dal consigliere di Sicilia Futura Gianluca Inzerillo, tutti i componenti della relativa commissione e i tecnici intervenuti durante le relative sedute si trovano in regime di isolamento fiduciario.

Una situazione che, di fatto, ha provocato la chiusura del dibattito a Sala delle Lapidi, nonché la necessità di una serie di sanificazioni. Interventi di igienizzazione che hanno determinato la chiusura del Polo Tecnico di via Ausonia.

La nota dell’ingegnere Di Gangi

A parlare della situazione è l’ingegnere capo del Comune di Palermo Dario Di Gangi. L’esponente ha chiesto l’immediata sanificazione degli ambienti e il passaggio in modalità smart di tutti i dipendenti. “In considerazione che un consigliere Comunale giorno 1 dicembre è stato al Polo Tecnico e ha dichiarato di essere positivo al Covid 19. Nonchè di essere stato nei vari uffici del Polo, si richiede con urgenza la sanificazione di tutto il Polo Tecnico con particolare riguardo agli elementi di contatto, servizi igienici e ascensori. Si comunica altresì che tutto il personale del Polo Tecnico deve essere posto immediatamente in lavoro agile. Ciò fino a comunicazione di avvenuta sanificazione da parte della Reset“.

Il tecnico, infatti, ha partecipato ad alcune sedute in presenza della IV Commissione, nelle quali partecipava lo stesso Gianluca Inzerillo. Elemento che ha reso quindi necessario le operazioni richieste.

Sanificazioni in corso al Suap e al Settore Risorse Immobiliari

Gli interventi di sanificazione non riguardano soltanto il Polo Tecnico. Anche gli uffici del Suap hanno sollecitato l’intervento del personale addetto alle operazioni di igienizzazione degli uffici. “Venerdì 3 dicembre – scrivono i dipendenti comunali in una nota – i locali dell’Area Sviluppo Economico di via Ugo La Malfa, 34 resteranno chiusi”.

“Il provvedimento servirà ad effettuare le operazioni di sanificazione dopo la accertata presenza di una persona esterna all’Amministrazione risultata poi positiva al Covid-19. Le normali attività riprenderanno lunedì 6 dicembre”. Operazioni in corso anche nei locali del settore risorse immobiliari di via Astorino. Anche qui le operazioni riprenderanno la prossima settimana.

Consiglio Comunale rinviato al 9 dicembre

Dopo le polemiche insorte ieri a Sala delle Lapidi, il presidente del Consiglio Comunale Totò Orlando ha comunicato che le operazioni in aula riprenderanno giovedì 9 dicembre. La quarantena dei componenti della IV Commissione terminerà invece nel giorno dell’Immacolata.

La discussione riprenderà da dove si era interrotta, ovvero dalle delibere relative al piano TARI. Ma all’interno degli argomenti della seduta potrebbe irrompere la delibera di dissesto. Un atto, quello richiesto dal ragioniere generale, che il gruppo consiliare di “Oso” vuole fare proprio per poterlo trattare in Consiglio Comunale.