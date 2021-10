Succede ad Antonio Perniciaro

Domenico Musacchia, ex dirigente comunale del settore Verde e giardini, è il nuovo amministratore unico di Reset. La sua nomina arriva in seguito alla decadenza dell’ingegner Antonio Perniciaro.

Lo comunica l’assessore Sergio Marino, delegato dal sindaco alla partecipazione dell’assemblea che “nell’augurare a Musacchia il raggiungimento dei migliori risultati alla guida della Re.Se.T. confidando nella sua esperienza e conoscenza della amministrazione comunale come della Re.Se.T.” evidenzia che “il nuovo A.U. trova una Società che è stata sin dalla sua nomina ben gestita dall’Ing. Perniciaro con una struttura che ha saputo consolidare e rendere oggi un punto di riferimento. Ringrazio il Collegio dei Sindaci per il lavoro svolto in situazioni emergenziali ma, soprattutto, il nostro ringraziamento è all’Ing. Perniciaro per il lavoro svolto con indiscussa professionalità”.

Le parole del sindaco Orlando

“Grande apprezzamento all’ing. Antonio Perniciaro – dice il sindaco, Leoluca Orlando – che ha costruito e guidato una azienda di grande importanza per i servizi alla città con grande professionalità e ciò sino alla scadenza contrattuale avendo deciso di non proseguire con nuovo incarico. Esprimo i migliori auguri di buon lavoro a Musacchia che metterà tutta la sua professionalità ed esperienza per proseguire e sviluppare quanto realizzato da Perniciaro”.