LA RELAZIONE DEL RAGIONIERE BASILE, MA L'ASSESSORE MARINO NON VUOLE FIRMARE

Il Comune di Palermo si dirige sempre più velocemente verso il dissesto economico-finanziario. I fondi da Roma bastano per coprire le perdite di un anno ma non permettono di chiuder eil bilancio triennale e la dichiarazione di disseto è inevitabile. Lo mette nero su bianco il ragioniere generale del Comune di Palermo Bohuslav Basile.

Il dissesto “spiegato” in 140 pagine

Un documento di oltre 140 pagine in cui il tecnico di Palazzo delle Aquile sottolinea l’impossibilità di mettere in campo il piano di riequilibrio a causa dell’insufficenza dei fondi a disposizione. I 75 milioni di euro inseriti in finanziaria infatti dal Governo nazionale non basterebbero a coprire l’intero piano, ma soltanto l’annualità 2021. Ciò lasciando scoperti i due terzi del triennio.

Gli elementi di criticità

Un “buco” sul quale Bohuslav Basile ha riflettuto più volte, in particolare sulla relazione relativa al piano di riequilibrio. Un’analisi che verteva sugli elementi di criticità dei bilanci comunali. Fra questi il ragioniere generale individua “gli obblighi di accantonamento al Fondo Rischi Legali e al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; i nuovi debiti fuori bilancio e fattispecie latenti, nelle quali Basile ricomprende il caso Amat; la mancata approvazione delle tariffe TARI e l’inidoneità del gettito alla copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti”.

A questi elementi si aggiungono “lo strutturale ricorso all’anticipazione onerosa di tesoreria; l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a destinazione vincolata; nonché i potenziali effetti squilibranti conseguenti all’inefficace esercizio del controllo analogo”.

Il ragioniere generale chiede dichiarazione di dissesto

Così, il ragioniere generale ha presentato una delibera con la quale chiede all’assessore al Bilancio Sergio Marino di firmare la dichiarazione di dissesto. Un atto finora circolato soltanto tra i componenti della giunta e i vertici della burocrazia.

Ma è lo stesso assessore al bilancio della Giunta guidata da Leoluca Orlando a ritenere illegittima la richiesta, rifiutandosi di firmare. Una guerra di carte bollate fra burocrazia e politica in cui potrebbero irrompere le opposizioni. La maggioranza numerica di Sala delle Lapidi potrebbe presentare presto un conto salato al primo cittadino e ai suoi assessori.

La relazione di Basile

Secondo quanto emerge dalla relazione del ragioniere generale, tale richiesta si baserebbe su un caso di giurisprudenza riguardante il comune di Isola delle Femmine. I giudici contabili hanno ritenuto che si può ricorrere al piano di riequilibrio pluriennale solo in presenza di crediti esigibili e non riscossi. Situazione che sussiste solo in parte per Palermo, dove prevale, invece, “l’incapacità dell’ente di garantire l’assolvimento dei servizi indispensabili”. Problema già sollevato dal consigliere comunale del gruppo “Oso” Ugo Forello, in una seduta dedicata proprio al piano di riequilibrio.

Un elemento che porrebbe la dichiarazione di dissesto come un atto dovuto e non già come un elemento discrezionale. Visione non condivisa dall’assessore al Bilancio Sergio Marino. L’esponente della Giunta Orlando ha risposto con una nota al ragioniere generale. Atto nella quale evidenzia la contradditorietà della firma della dichiarazione di dissesto. Ciò visto lo stato avanzato del piano di riequilibrio.