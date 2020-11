Intervento di polizia di stato, polizia municipale e capitaneria

Controlli anti assembramento degli agenti di polizia di Stato insieme alla polizia municipale e Capitaneria di Porto a Palermo. Le verifiche sono scattate nel quartieri di Sferracavallo e Pallavicino ad alcuni ambulanti e pescherie. Sono stati sequestrati 200 chi di frutta e ortaggi, che sono stati devoluti in beneficenza ad un Istituto caritatevole palermitano e circa 46 chili di pesce distrutti perché in cattivo stato di conservazione. Sono state elevate, inoltre, sanzioni amministrative per quasi 4 mila euro.

Nel dettaglio, sono stati controllati un commerciante che esercitava a Sferracavallo, in forma itinerante, l’attività di vendita di prodotti ortofrutticoli senza la prescritta autorizzazione di categoria “C”, al quale è stato elevato un verbale di contravvenzione del valore di 309,00 euro, con contestuale sequestro amministrativo di circa 50 kg di prodotti ortofrutticoli; un commerciante che esercitava, nei pressi di Via Castelforte, l’attività di vendita di prodotti ortofrutticoli senza la prescritta autorizzazione di categoria “A”, occupando con ombrelloni, rastrelliere e cassette in legno circa 30mq di suolo pubblico, motivo per cui è stato sanzionato con una contravvenzione del valore di 309,00 euro e contestuale sequestro amministrativo di circa 150 kg di prodotti ortofrutticoli e delle attrezzature.

Il titolare dell’attività abusiva è stato, altresì, deferito all’A.G. per occupazione abusiva di sede stradale. Un altro controllo ha riguardato un commerciante itinerante nei pressi di Via Lanza di Scalea di prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità. Il titolare è stato verbalizzato con una contravvenzione del valore di euro 1500,00 e contestuale sequestro amministrativo di circa 26 kg di prodotti ittici. Infine, è stato sanzionato il titolare di una pescheria di via Lanza di Scalea ove sono state riscontrate la violazione di obblighi inerenti l’etichettatura e tracciabilità di alcuni prodotti ittici: pertanto, si è proceduto alla contestazione di una contravvenzione del valore di euro 1500,00 e contestuale sequestro amministrativo di circa 20 kg di prodotti ittici.

Per ciò che concerne analoghi servizi svolti in altre aree cittadine, nel contesto di controlli effettuati da personale del Commissariato di P.S. “Porta Nuova”, sono emerse irregolarità in ordine alla vendita itinerante di prodotti ortofrutticoli nella zona di c.so Calatafimi. L’esercente è risultato privo di autorizzazioni ed è stato sanzionato con una contravvenzione di 480,00 euro. E’, inoltre scattata la denuncia penale per il reato di occupazione di suolo pubblico e 20 kg, circa, di verdure sono state devolute ad un ente caritatevole.

Nella zona di piazza Kalsa, i poliziotti del Commissariato di P.S. “Oreto-stazione”, in collaborazione con personale della Rap, ha proceduto alla rimozione di baracche, suppellettili e masserizie ammassate su un’ampia fetta di area verde ed utilizzate come abitazioni di fortuna da senzatetto. Le operazioni si sono svolte senza tensioni ed hanno consentito di restituire alla cittadinanza un’area urbana fruibile da adulti e bambini.

I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane