A seguito dell’accertata positività al “Covid 19” di due agenti, da stasera sarà chiuso per le operazioni di sanificazione il Comando della Polizia municipale di via Dogali.

In attesa della riapertura, prevista per martedì, sarà attrezzata una postazione mobile davanti al Comando. Si precisa che tutte le utenze telefoniche verranno dirottate al presidio temporaneo, ma potrebbero verificarsi disservizi, e che tutti coloro che avevano appuntamento per la giornata di lunedì sono stati avvertiti.

Due agenti della polizia municipale in servizio al comando di via Dogali a Palermo sono risultati positivi al Coivd19. Lo conferma il Comune di Palermo.

Il contagio del primo è stato comunicato ieri sera ed i colleghi venuti a contatto con l’agente sono stati messi in quarantena e saranno eseguiti i tamponi dall’Asp.

Il secondo caso la comunicazione è arrivata questa mattina. I due lavorano alla sezione amministrativa della polizia municipale. E’ stata disposta già la sanificazione dei locali che dovrà essere eseguita nel fine settimana.