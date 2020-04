Covid19, due anziani in una casa di riposo di Palermo positivi, trasferiti a Partinico

Ignazio Marchese di

18/04/2020

Due anziani della casa di riposo Regina Pacis nei pressi di via Sicilia a Palermo sono stati ricoverati al Covid Hospital di Partinico. Sono risultati positivi e le condizioni necessitano di un ricovero. La conferma arriva dall’Asp di Palermo. L’allarme nella casa di riposo era giovedì scorso quando un’anziana, di 94 anni era stata ricoverata all’ospedale Cervello con un i sintomi di una grave polmonite. Un caso di sospetto coronavirus di Covid-19 tanto che l’Asp aveva eseguito i tamponi, ai 7 ospiti della struttura e a 3 operati. Al momento ci sono 35 positivi al coronavirus in una clinica a Palermo, la Villa Maria Eleonora in viale Regione Siciliana, mentre a Villafrati sono 74 i positivi nella Rsa Villa delle Palme e 12 anziani morti a causa del Covid-19. La situazione delle case di riposo e dei centri che ospitano personae fragili è la più complessa ovunque. Basti pensare che al centro di una delle quattro zone rosse siciliane c’è l’Oasi di Troina dove appena tre giorni fa sono stati registrati altri 4 contagi fra gli operatori della struttura che sono risultati positivi al Covid 19. Sono, dunque 102 i pazienti positivi al contagio, 64 gli operatori e 5 le persone morte. Intanto, dopo i 140 tamponi effettuati nei giorni scorsi ai familiari dei cittadini positivi al virus e a buona parte di quelli rientrati a Troina a marzo, molti dei quali dalle “zone rosse” del Nord Italia, procedono le indagini con il tampone nelle tre case di riposo e al convento dei Cappuccini che ospitano in tutto 200 anziani. E parlando di zone rosse è stato diramato oggi il nuovo bollettino per la città di Salemi dove sono 16 i cittadini attualmente positivi al Covid-19. L’ultimo caso è stato registrato nelle scorse ore ed è comunque riconducibile a una realtà familiare che era già stata circoscritta nelle scorse settimane. I casi scoperti dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 25, su un totale di 155 tamponi eseguiti: tra questi si registrano 8 guarigioni e un decesso. Sono questi i dati più precisi e organici forniti dall’Asp di Trapani dopo che il Comune in una lettera inviata nei giorni scorsi aveva chiesto “un quadro più chiaro e completo” della situazione epidemiologica in città. Le condizioni di salute dei 16 positivi sono complessivamente buone: nessuno di loro si trova infatti in terapia intensiva.

