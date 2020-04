Fermato rapinatore a Pachino

Gli agenti di polizia di Noto hanno sanzionato 4 persone sorprese durante una grigliata di carne organizzata in strada. Quando sono stati sentiti si sarebbero giustificati dicendo che non stavano facendo nulla di male. Altri 4 sono stati fermati mentre passeggiavano, altri tre erano appena rientrati da una gita fuori porta.

Ad Avola gli agenti del commissariato di Avola e della Squadra Mobile hanno arrestato Fabio Bonafede , 42 anni, Michele Guastella, 32 anni, e Salvatore Rizza , 37 anni, tutti avolesi e già conosciuti alle forze dell’ordine, in quanto responsabili in concorso tra loro del furto di circa 1 tonnellata di limoni (il cui valore di mercato è di circa mille euro), raccolti dagli alberi all’interno di un vasto appezzamento di terreno agricolo coltivato a limoneto, contrada Renna, a Noto.

Si disposizione del pm di Siracusa, i tre uomini sono agli arresti domiciliari ma a tutti, inoltre, è stato contestato “l’illecito amministrativo per non aver osservato le misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus covid19”. A Pachino, gli agenti hanno denunciato per il reato di tentata rapina F.P., di 28 anni: secondo la polizia, il giovane avrebbe minacciato di morte i dipendenti di una farmacia in via Garrano brandendo una bottiglia di vetro.